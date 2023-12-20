Глотов про «ленинградскую тики-таку»: «СКА не откатывается, не ждет ошибку соперника. Контроль шайбы, короткие передачи – болельщикам интересно смотреть такой хоккей»

Василий Глотов объяснил принцип «ленинградской тики-таки».

СКА победил «Сочи» (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Роман Ротенберг сказал, что вы использовали «ленинградскую тики-таку». Вы не могли бы объяснить, что это значит?

– У нас действительно было очень много передач в зоне атаки.

Думаю, все ребята получили огромное удовольствие. Многое получалось. В такой хоккей очень приятно играть.

Надеюсь, что мы его и дальше будем держаться. И продолжать играть в том же духе.

Максимальный настрой на контроль шайбы, на короткие передачи друг другу, чтобы были задействованы все пять хоккеистов.

Мне кажется, болельщикам тоже интересно смотреть такой хоккей. Мы не откатываемся, не ждем, когда соперник совершит ошибку.

Агрессивно играем в отборе и сразу стараемся с контролем через много передач входить в зону и создавать моменты.

Думаю, это приятно и для игроков и для болельщиков, – сказал нападающий СКА Василий Глотов.