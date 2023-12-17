Глотов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Серебряков – лучший вратарь, Никишин – лучший защитник

Теги Ак Барс СКА ФХР рейтинги Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала ВХЛ Никита Серебряков Валентин Зыков Максим Сушко Арсений Грицюк Илья Сафонов Александр Никишин Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

ФХР назвала обладателей индивидуальных наград Кубка Первого канала.

Нападающий «России 25» Василий Глотов признан самым ценным игроком турнира.

Лучшим игроком стал форвард Валентин Зыков («Россия 25»), лучшим вратарем – Никита Серебряков («Россия 25»), лучшим защитником – Александр Никишин («Россия 25»).

Лучшим нападающим признан Илья Сафонов («Россия 25»)

Лучшими бомбардирами турнира стали Арсений Грицюк («Звезды и ВХЛ»), Максим Сушко (Беларусь).

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

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6 комментариев
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А Адам Кадыров без приза остался что ли?
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не расстраивайтесь, цырк не уезжает, рома переклеит нос и шоу продолжится
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Сами турнир сделали, сами на нем бабло попилили, сами выиграли у второсортных команд, сами себя наградили, сами себя похвалили, скоро еще будут сами перед собой отчитываться за успехи.
+4
-1
+3
Это получается ситуация сами создали этот турнир, сами его отсудили как нам надо, сами его выиграли, сами себя наградили. А всё потому что мы РА ССИИИ ЯЯЯ
+5
-2
+3
А приз лучшему тренеру?
+3
-1
+2
А как же приз лучшему тренеру? Йозе Марино обидится
+1
0
+1
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