Глотов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Серебряков – лучший вратарь, Никишин – лучший защитник

ФХР назвала обладателей индивидуальных наград Кубка Первого канала.

Нападающий «России 25» Василий Глотов признан самым ценным игроком турнира.

Лучшим игроком стал форвард («Россия 25»), лучшим вратарем – («Россия 25»), лучшим защитником – («Россия 25»).

Лучшим нападающим признан Илья Сафонов («Россия 25»)

Лучшими бомбардирами турнира стали Арсений Грицюк («Звезды и ВХЛ»), Максим Сушко (Беларусь).

Россия впервые с 2020 года выиграла канала. Второе место на турнире заняла сборная , третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».