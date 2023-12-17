Глотов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Серебряков – лучший вратарь, Никишин – лучший защитник
ФХР назвала обладателей индивидуальных наград Кубка Первого канала.
Нападающий «России 25» Василий Глотов признан самым ценным игроком турнира.
Лучшим игроком стал форвард Валентин Зыков («Россия 25»), лучшим вратарем – Никита Серебряков («Россия 25»), лучшим защитником – Александр Никишин («Россия 25»).
Лучшим нападающим признан Илья Сафонов («Россия 25»)
Лучшими бомбардирами турнира стали Арсений Грицюк («Звезды и ВХЛ»), Максим Сушко (Беларусь).
Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».