Александр Кожевников: «Без сборной России МЧМ – постненький чемпионат, как суп без мяса. Неинтересное зрелище»

Александр Кожевников считает, что без сборной России МЧМ как суп без мяса.

– Не слежу за МЧМ, без наших абсолютно неинтересное зрелище. Постненький чемпионат, как суп без мяса.

– Канадцы провалились, в чем причина? Многие говорят, что без России им просто скучно.

– Конечно, им не особо интересно. Столько лет, с 70‑х годов создавался имидж этого противостояния, а сейчас его нет. Приехали в Швецию просто дурака поваляли, да и уехали.

– Может, это и станет основной причиной нашего возвращения? Без нашего противостояния реально стало не так интересно.

– Уберут политику только, и все станет нормально. Все завязано на ней, – сказал двукратный олимпийский чемпион.