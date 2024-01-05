Александр Кожевников: «Без сборной России МЧМ – постненький чемпионат, как суп без мяса. Неинтересное зрелище»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой молодежный чемпионат мира по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает, что без сборной России МЧМ как суп без мяса.

– Не слежу за МЧМ, без наших абсолютно неинтересное зрелище. Постненький чемпионат, как суп без мяса.

– Канадцы провалились, в чем причина? Многие говорят, что без России им просто скучно.

– Конечно, им не особо интересно. Столько лет, с 70‑х годов создавался имидж этого противостояния, а сейчас его нет. Приехали в Швецию просто дурака поваляли, да и уехали.

– Может, это и станет основной причиной нашего возвращения? Без нашего противостояния реально стало не так интересно.

– Уберут политику только, и все станет нормально. Все завязано на ней, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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16 комментариев
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Последний раз Сборная России выигрывала МЧМ в 2011 г. С тех пор, например, США и Финляндия становились чемпионами по 3 раза, Канада - 4 раза.
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Ну конечно. Канаде было скучно без России, поэтому она и выпилилась в четвертьфинале
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Странно, сам говорит, что не следит(матчи не смотрит), и тут же делает ваывод, что чемпионат не интересный.
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Кожеву отредактировали...хотел сказать, как водка без пива
+4
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Они что за одним столом с Назаровым сидят? Оба не следят за МЧМ, но считают его скучным и не интересным(не видя при этом самих игр, хотя полуфиналы получились напряженными и интересными).
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+3
Чего Кожевникова спрашивать о МЧМ ,если он его вообще не смотрит и не знает, что это за соревнование ,так же как и игры НХЛ - то же мне аналитик хоккейный ,так новости почитает спортивные в лучшем случае а игры КХЛ только те ,что "Матч тв" покажет !
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Не рыбу, ни мяса, до первой звезды нельзя, ибо пост, батенька... Иик!
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Господя да всем плевать на твоё мнение...)))))))))
не нравиццо не смотри...
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Ну да, Мэттью Пойтра, наверное, когда решил поехать в Европу на МЧМ вместо того, чтобы играть в НХЛ за "Бостон", ещё не знал, что Россия не участвует. А как увидел, что у Канады вообще нет конкурентов, решил пораньше уехать домой и партнёров своих подговорил, чтобы они в четвертьфинале особо не напрягались.
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КПК наше всё!
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Диалог двух дебилов
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я знаю с десяток прекрасных и очень вкусных супов без мяса, например с рыбой😁
так же и в молодёжном хоккее - помимо нашей сборной есть ещё как минимум 4 не менее сильные и интересные👌🏽
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Ответ maks44
Последний раз Сборная России выигрывала МЧМ в 2011 г. С тех пор, например, США и Финляндия становились чемпионами по 3 раза, Канада - 4 раза.
Это всё из-за расширения границ НАТО. Уважительная причина.
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Ответ alex1382
Кожеву отредактировали...хотел сказать, как водка без пива
как пиво без водки
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