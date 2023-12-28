Кожевников о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «Вратарю не надо по полю бегать, ему надо кирпичи ловить, он это умеет. Это великий игрок»

Теги Торпедо Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников высказался о контракте Николая Хабибулина с «Торпедо».

Вчера «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.

«Если он в хорошей форме, то почему бы и нет? Николай же не будет первым вратарем команды. Его берут как третьего вратаря. Так у команды сложились обстоятельства, что у них нет достойного вратаря, поэтому чему здесь удивляться?

Это великий игрок, великий вратарь. Надо посмотреть на него, как он играть будет. Вратарю же не надо по полю бегать, ему надо кирпичи ловить, а он это умеет. Умел по крайней мере. Когда он выйдет на поле, тогда и посмотрим.

Если тренер говорит, что Николай усердно тренировался, значит, это правда. Ларионову можно верить. Тренер захотел взять его в команду, а руководство пошло ему навстречу.

Конечно, в 50 лет Николаю будет нелегко, но если здоровье есть, то почему бы не попробовать?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария
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Ку какой бы ты ТОП не был, в 50 лет это не проф спорт
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Ларионову верю.
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Будет интересно посмотреть! Два месяца назад об этом проговорились, типа на зимнюю классику… кто бы лет 10 назад сказал, что Николай играя в Тампе, наденет джерси Торпедо, посчитали бы сумасшедшим…
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