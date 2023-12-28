Кожевников о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «Вратарю не надо по полю бегать, ему надо кирпичи ловить, он это умеет. Это великий игрок»

Александр Кожевников высказался о контракте Николая Хабибулина с «Торпедо».

Вчера « » подписало контракт с 50-летним до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.

«Если он в хорошей форме, то почему бы и нет? Николай же не будет первым вратарем команды. Его берут как третьего вратаря. Так у команды сложились обстоятельства, что у них нет достойного вратаря, поэтому чему здесь удивляться?

Это великий игрок, великий вратарь. Надо посмотреть на него, как он играть будет. Вратарю же не надо по полю бегать, ему надо кирпичи ловить, а он это умеет. Умел по крайней мере. Когда он выйдет на поле, тогда и посмотрим.

Если тренер говорит, что Николай усердно тренировался, значит, это правда. Ларионову можно верить. Тренер захотел взять его в команду, а руководство пошло ему навстречу.

Конечно, в 50 лет Николаю будет нелегко, но если здоровье есть, то почему бы не попробовать?» – сказал двукратный олимпийский чемпион .