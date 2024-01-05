Кожевников о трансферах: «Авангард» и Курьянов удивили. Прохоркин, Жафяров, словак... А говорили, что рынок пустой. Рыжим везет»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Александр Кожевников Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Хоккей

Александр Кожевников высоко оценил работу «Авангарда» на трансферном рынке.

– Главное событие последних дней?

– Понравилось, как прошел последний день обменов. Все говорили, что игроков на трансферах почти нет, но некоторые клубы все же сумели подсуетиться. Было что обсудить.

Меня постоянно ругают, что я критикую Омск, но на сей раз «ястребы» и их менеджер Антон Курьянов смогли удивить. Прохоркин, Жафяров, словак [Томаш Юрчо] – а говорили, что рынок пустой... Я всегда знал, что рыжим везет, Курьянов это подтверждает (смеется).

– От кого из новичков ждете подвигов?

– Если легионера берут, то он обязан быть сильнее других. А Прохоркин с Жафяровым приперты к стене – в последние годы все ждали от них результатов, а получали только слова и обещания. Особенно от Прохоркина.

Это хорошая ситуация для Омска – амбиции игроков должны наконец взыграть, отступать некуда, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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