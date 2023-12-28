Александр Кожевников: «Мэттьюс и Макдэвид, возможно, будут играть до того же возраста, что и Овечкин. Но им будет трудно показывать такую же результативность из сезона в сезон»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Александр Кожевников считает, что игрокам НХЛ будет сложно догнать Александра Овечкина.

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос о том, сможет ли кто-то из действующих игроков догнать Александра Овечкина по голам в НХЛ. На счету российского нападающего «Вашингтона» 828 шайб. 

«Время покажет. В НХЛ есть молодые хоккеисты вроде Мэттьюса и Макдэвида, возможно, они тоже продолжат выступать до того же возраста, что и Саша.

Однако им будет трудно показывать такую же результативность, как у Овечкина, из сезона в сезон», – сказал Кожевников

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2 комментария
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алкаш, откуда ты знаешь что они будут иди нет? бабкой вангой заделался?
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Да чего уж там стесняться? Скажи, что они вообще не доживут до этого возраста
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