Александр Кожевников: «Кучеров шагает великой поступью по НХЛ. Здорово, что он забросил 300-ю шайбу»

Александр Кожевников оценил достижение Никиты Кучерова.

Российский нападающий « » забил 300-й гол в – это произошло в матче против «Флориды» (2:3).

« шагает великой поступью по НХЛ, и здорово, что он сумел забросить свою 300-ю шайбу.

Сумеет ли он вновь достигнуть показателя 100 очков за сезон? Кучеров может это сделать, и мы вправе на это рассчитывать, но тут все зависит от Божьей воли и от того, удастся ли ему избежать травм», – сказал двукратный олимпийский чемпион .