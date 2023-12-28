Александр Кожевников: «Кучеров шагает великой поступью по НХЛ. Здорово, что он забросил 300-ю шайбу»
Александр Кожевников оценил достижение Никиты Кучерова.
Российский нападающий «Тампы» забил 300-й гол в НХЛ – это произошло в матче против «Флориды» (2:3).
«Никита шагает великой поступью по НХЛ, и здорово, что он сумел забросить свою 300-ю шайбу.
Сумеет ли он вновь достигнуть показателя 100 очков за сезон? Кучеров может это сделать, и мы вправе на это рассчитывать, но тут все зависит от Божьей воли и от того, удастся ли ему избежать травм», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.