Кожевников о Ковальчуке в «Спартаке»: «Илья нормально выглядел, кашу маслом не испортил. Нужно игры 3-4, чтобы человек вкатился. Ближе к плей-офф будет готов»
Александр Кожевников оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».
Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.
– Ваше первое впечатление от дебюта Ковальчука? Может, что-то подметили для себя?
– Надо время, чтобы раскатиться. Тяжеловато ему было. Но он раскатится: физически-то Илья готов, это было видно.
Сколько он не играл? Два с половиной года. Нужно игры три-четыре, чтобы человек вкатился. Ближе к плей-офф будет готов.
– Вводили Ковальчука осторожно, дали ему 14 минут игрового времени...
– Тренеры понимали, что не будет легко, как в молодости. Нормально Илья выглядел. Кашу маслом не испортил, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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