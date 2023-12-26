Кожевников о Ковальчуке в «Спартаке»: «Илья нормально выглядел, кашу маслом не испортил. Нужно игры 3-4, чтобы человек вкатился. Ближе к плей-офф будет готов»

Александр Кожевников оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

– Ваше первое впечатление от дебюта Ковальчука? Может, что-то подметили для себя?

– Надо время, чтобы раскатиться. Тяжеловато ему было. Но он раскатится: физически-то Илья готов, это было видно.

Сколько он не играл? Два с половиной года. Нужно игры три-четыре, чтобы человек вкатился. Ближе к плей-офф будет готов.

– Вводили Ковальчука осторожно, дали ему 14 минут игрового времени...

– Тренеры понимали, что не будет легко, как в молодости. Нормально Илья выглядел. Кашу маслом не испортил, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом