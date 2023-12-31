Ротенберг о праздновании Нового года: «С оливье и любимыми фильмами. Все как у всех!»

Роман Ротенберг рассказал, как встретит Новый год.

– Чего себе пожелаете на Новый год? Какие мечты?

– Я бы хотел, чтобы мы побеждали в каждой игре, показывали яркий хоккей, радовали болельщиков. И чтобы результат при этом был на всех уровнях.

– Ваш наряд – кепка, бабочка, костюм – отсылка к какому-то сериалу?

– Ну, знаете, хоккей – праздник жизни. Игра с «Автомобилистом» – крайняя в этом году. С ребятами и коллегами поговорили, решили принарядиться, уделить внимание нашим болельщикам и всем. На праздник нужно одеваться так, чтобы все чувствовали, что это праздник.

– Как отметите Новый год? Ведь 3 января уже игра чемпионата .

– Дисциплина нужна в любой ситуации. По-семейному соберемся, пообщаемся, поговорим по душам. У нас дружная команда, отличный коллектив. Мы много чего в уходящем году реализовали, надо отдать должное ребятам. Еще много чего предстоит.

А Новый год будет обычным: с оливье и любимыми фильмами. Все как у всех! – сказал главный тренер .

Ротенберг поднял бокал шампанского и разлил бутылку для журналистов на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом»