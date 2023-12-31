Ротенберг о праздновании Нового года: «С оливье и любимыми фильмами. Все как у всех!»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, как встретит Новый год.

– Чего себе пожелаете на Новый год? Какие мечты?

– Я бы хотел, чтобы мы побеждали в каждой игре, показывали яркий хоккей, радовали болельщиков. И чтобы результат при этом был на всех уровнях.

– Ваш наряд – кепка, бабочка, костюм – отсылка к какому-то сериалу?

– Ну, знаете, хоккей – праздник жизни. Игра с «Автомобилистом» – крайняя в этом году. С ребятами и коллегами поговорили, решили принарядиться, уделить внимание нашим болельщикам и всем. На праздник нужно одеваться так, чтобы все чувствовали, что это праздник.

– Как отметите Новый год? Ведь 3 января уже игра чемпионата КХЛ.

– Дисциплина нужна в любой ситуации. По-семейному соберемся, пообщаемся, поговорим по душам. У нас дружная команда, отличный коллектив. Мы много чего в уходящем году реализовали, надо отдать должное ребятам. Еще много чего предстоит.

А Новый год будет обычным: с оливье и любимыми фильмами. Все как у всех! – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг поднял бокал шампанского и разлил бутылку для журналистов на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом»

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16 комментариев
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за эти только сутки уже 6 новостей с этим индюком , не многовато ли ? где 6 новостей про Ларионова , про Разина , Жамнова , про людей , которые реально имеют прямое отношение к хоккею??? но нет мы лучше будем печатать про идиота , что он читает , что он ест, как его клинит после сериала ...и в этой стране мы живём , никто не спрашивает у людей ничего , просто перед фактом ставят , хавайте людишки ...мерзость
+22
0
+22
Был конкретный вопрос про отсыл к сериалу. Начал рассказывать про хоккей - праздник жизни. Ты уже вопросы не понимаешь? Да чтоб тебя в Новом Году уволили,гнусный тип.
+21
-1
+20
"...крайняя в этом году"

"Доброе утро!
Крайний герой.
Доброе утро!
Тебе и таким как ты,
Доброе утро!
Крайний герой.
Здравствуй!
Крайний герой!"©
+12
-3
+9
Крайними бывают Север и плоть.А то одни летчики вокруг
+8
0
+8
Ответ Антон Некрасов
за эти только сутки уже 6 новостей с этим индюком , не многовато ли ? где 6 новостей про Ларионова , про Разина , Жамнова , про людей , которые реально имеют прямое отношение к хоккею??? но нет мы лучше будем печатать про идиота , что он читает , что он ест, как его клинит после сериала ...и в этой стране мы живём , никто не спрашивает у людей ничего , просто перед фактом ставят , хавайте людишки ...мерзость
полностью согласен,это уже слишком.
+8
0
+8
Нормальные люди в Новый год желают себе , близким , знакомым , друзьям счастья и крепкого здоровья, а этому нужны победы и рекорды .
+5
-1
+4
На закрытую вечеринку к Ивлеевой.Все как у всех.
+2
0
+2
Ответ Кот болотный
"...крайняя в этом году" "Доброе утро! Крайний герой. Доброе утро! Тебе и таким как ты, Доброе утро! Крайний герой. Здравствуй! Крайний герой!"©
Да , задолбало уже. Последний - нормальное обычное слово!
+3
-1
+2
Ответ Антон Некрасов
за эти только сутки уже 6 новостей с этим индюком , не многовато ли ? где 6 новостей про Ларионова , про Разина , Жамнова , про людей , которые реально имеют прямое отношение к хоккею??? но нет мы лучше будем печатать про идиота , что он читает , что он ест, как его клинит после сериала ...и в этой стране мы живём , никто не спрашивает у людей ничего , просто перед фактом ставят , хавайте людишки ...мерзость
У других такая же шиза по этому клоуну и недофутболу? или можно смело удалять спортс в пользу другого приложения?
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нам то не гони.
с корешами будешь оттопыриваться. гоп - стоп, мы пошли из за угла. про оливье он нам тут затирает. алиби на всякий случай видимо.
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А я думал, он во дворе «с пацанами» пришивается или что там делают «пацаны» во дворе.
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Роман Ротенберг, рубаха-парень!
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Ответ Melnikov1968
Был конкретный вопрос про отсыл к сериалу. Начал рассказывать про хоккей - праздник жизни. Ты уже вопросы не понимаешь? Да чтоб тебя в Новом Году уволили,гнусный тип.
как же он сам себя уволит-то
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Ответ Egorsav
У других такая же шиза по этому клоуну и недофутболу? или можно смело удалять спортс в пользу другого приложения?
удалил бы с радостью , если бы была альтернатива этому приложению
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