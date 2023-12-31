Ротенберг о словах Тардифа: «Не ведемся на провокации. Дружим с ИИХФ, со всеми. Мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом, соблюдаем правильную дипломатию»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Роман Ротенберг Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Роман Ротенберг настаивает на том, что ФХР находится в хороших отношениях с ИИХФ.

– На днях президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на ваши слова о том, у России дружеские отношения с ИИХФ. Он сказал, что нет дружеских отношений, они будут тогда, когда Россия начнет соблюдать правила федерации – конкретно в деле вратаря ЦСКА Ивана Федотова, который играет в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

– Знаете, мы не ведемся на провокации. Дружим с ИИХФ, да. То, как комментируют это представители международной федерации, – их право. Мне к этому нечего добавить.

Если у них есть какие-то к нам вопросы, мы на них отвечаем, на уровне менеджеров и юристов такая работа ведется. Мы дружим со всеми, открыты к диалогу, общаемся. Может, официально об этом никто не говорит, но мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом.

– Россия ни с кем отношений не портит?

– Нет. Наш подход в этом смысле простой: со всеми общаемся, соблюдаем правильную дипломатию, потому что развитие мирового хоккея зависит от всех людей, в него вовлеченных, от каждого из нас. От России, конечно.

Мы должны все работать в унисон, а не вразнобой. Любой разлад внутри ограничивает наши возможности и тормозит развитие хоккея, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

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4 комментария
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Отношения ни с кем не портим, только есть такие граждане в лице Фетисова, Кожевникова и Ко, постоянно льющих грязь на ИИХФ, а также их руководителей. А в целом, конечно, дружим😊😊😊 Только почему-то Китай решил не ехать на КПК, от большой дружбы, вероятно.
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Мне иногда кажется, что Роман даёт все эти миллиарды интервью чисто чтобы пацаны на Спортсе могли постоянно шутить в комментах и набивать плюсики)
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очнись братан, тебя на три буквы посылают. вспомни про улицы тебя воспитавшие!
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«АСТАНИВТСЯ НИМАГУ, АСТАНАВИТСЯ…»
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