Роман Ротенберг: «Мне нравится «Мастер и Маргарита». Мама привила любовь к классической литературе, и мы эту любовь несем через всю жизнь»

Роман Ротенберг рассказал о литературных предпочтениях.

– Какая ваша любимая книга?

– Мне нравится Булгаков – «Мастер и Маргарита». В свое время мама привила мне любовь к книгам, к классической литературе. И мы эту любовь несем через всю жизнь.

Не просто так недавно провел необычный «книжный» матч, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.

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