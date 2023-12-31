Роман Ротенберг: «Мне нравится «Мастер и Маргарита». Мама привила любовь к классической литературе, и мы эту любовь несем через всю жизнь»

Теги СКА Роман Ротенберг книги Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о литературных предпочтениях.

– Какая ваша любимая книга?

– Мне нравится Булгаков – «Мастер и Маргарита». В свое время мама привила мне любовь к книгам, к классической литературе. И мы эту любовь несем через всю жизнь.

Не просто так недавно СКА провел необычный «книжный» матч, – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.

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6 комментариев
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Когда же он уже перестанет хвастаться и строить из себя того кем не является
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Там и про Романа есть же

"В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колене, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.

– Алоизий, ты дома? – спросил голос где-то вверху над брюками, за окном.

– Вот, начинается, – сказал мастер.

– Алоизий? – спросила Маргарита, подходя ближе к окну, – его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

В то же мгновение колени и зад пропали"
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Талантливый человек талантлив во всем. Как в песне поется "он пианист и педагог"
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книга прекрасная. но зачастую она нравится тем, кто ничего не читает, или пошлякам
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он много что несет через всю жизнь, каждый день несет что-то новое)
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