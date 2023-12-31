Роман Ротенберг: «Мне нравится «Мастер и Маргарита». Мама привила любовь к классической литературе, и мы эту любовь несем через всю жизнь»
Роман Ротенберг рассказал о литературных предпочтениях.
– Какая ваша любимая книга?
– Мне нравится Булгаков – «Мастер и Маргарита». В свое время мама привила мне любовь к книгам, к классической литературе. И мы эту любовь несем через всю жизнь.
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"В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колене, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.
– Алоизий, ты дома? – спросил голос где-то вверху над брюками, за окном.
– Вот, начинается, – сказал мастер.
– Алоизий? – спросила Маргарита, подходя ближе к окну, – его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?
В то же мгновение колени и зад пропали"