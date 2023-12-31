Ротенберг о перспективах российского хоккея: «Как закончится СВО, все встанет на свои места, а пока будем работать. Победа на Кубке Первого канала показала, что мы на высоком уровне»

Роман Ротенберг высказался о будущем российского хоккея.

– Какие перспективы у российского хоккея в новом году? Он может вернуться на международную арену?

– Ну, мы про политику не говорим. Как закончится СВО, все встанет на свои места. До этого времени будем работать ежедневно: развивать наш хоккей, команды.

В этом плане очень важна победа сборной России на Кубке Первого канала. Она показала, что мы на высоком уровне. И только от нас самих зависит, какой у нас будет хоккей.

Много работы: детский хоккей, подготовка игроков, строительство новых катков. Мы идем в правильном направлении, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.