Ротенберг о перспективах российского хоккея: «Как закончится СВО, все встанет на свои места, а пока будем работать. Победа на Кубке Первого канала показала, что мы на высоком уровне»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг высказался о будущем российского хоккея.

– Какие перспективы у российского хоккея в новом году? Он может вернуться на международную арену?

– Ну, мы про политику не говорим. Как закончится СВО, все встанет на свои места. До этого времени будем работать ежедневно: развивать наш хоккей, команды.

В этом плане очень важна победа сборной России на Кубке Первого канала. Она показала, что мы на высоком уровне. И только от нас самих зависит, какой у нас будет хоккей.

Много работы: детский хоккей, подготовка игроков, строительство новых катков. Мы идем в правильном направлении, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

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5 комментариев
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может уже переименовать раздел "Хоккей" в "Йозе Мерино"?
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Ромашка уже навеселе и отмечает
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кубок первого канала показал ,что без судей и с братской Беларусью сложно играть)
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Нет Рома. Сейчас сборная России на уровне Белоруссии, Казахстана и звёзд ВХЛ. И КПК это доказал.
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