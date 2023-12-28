Тардиф о словах Ротенберга про дружеские отношения ФХР с ИИХФ: «Со времен дела Федотова все по-другому»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации КХЛ Роман Ротенберг Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф отреагировал на слова Романа Ротенберга об отношениях ФХР с ИИХФ.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее заявил, что у организаций дружеские отношения: «С праздниками друг друга поздравляем».

– Со времен дела Федотова все по-другому.

– Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям?

– Принять авторитет ИИХФ, согласиться уважать понятие контракта, уважать международные трансферные правила ИИХФ и никогда не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарной комиссией, как это делают другие федерации, – сказал глава ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Федотов провел 26 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

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7 комментариев
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Они дружат только в параллельной вселенной Йозе,ничего удивительного,в принципе))
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С кем там Ротенберг интересно поздравлениями обменивается?) У него похоже внатуре с головой что-то не так
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Тардиф это не вся ИИХФ. То что его окунают головой в навоз не означает, что всё ИИХФ на его стороне. Я думаю, что многие с ностальгией вспоминают времена Файзеля. Через несколько дней истечёт дисква Федотова, которую никто не соблюдал. А что же наш грозный Тардиф? По прежнему будет пыжиться как жаба на болоте( и с таким же успехом). Все уже поняли, что он лошара. НХЛ даже пытается у его олимпийский хоккей отжать.
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Ответ Влад Егоров
Они дружат только в параллельной вселенной Йозе,ничего удивительного,в принципе))
Ему и звонят с Европы постоянно, хвалят, ждут возвращения на международную арену. Со финской и британской симок Ротенберга конечно, но факт есть факт
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Что? Даже поздравительные открытки друг другу теперь не присылаете?
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Ответ PRICE
С кем там Ротенберг интересно поздравлениями обменивается?) У него похоже внатуре с головой что-то не так
Это наверное Наз от безделья развлекается - создаёт фейковые аккаунты и от имени известных мировых хоккейных лиц шлёт ему поздравления. Хочет приятно сделать - а Ромка всё за чистую монету
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