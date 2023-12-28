Тардиф о словах Ротенберга про дружеские отношения ФХР с ИИХФ: «Со времен дела Федотова все по-другому»

Люк Тардиф отреагировал на слова Романа Ротенберга об отношениях ФХР с ИИХФ.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее заявил, что у организаций дружеские отношения: «С праздниками друг друга поздравляем».

– Со времен дела Федотова все по-другому.

– Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям?

– Принять авторитет ИИХФ, согласиться уважать понятие контракта, уважать международные трансферные правила ИИХФ и никогда не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарной комиссией, как это делают другие федерации, – сказал глава ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Федотов провел 26 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.