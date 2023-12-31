Роман Ротенберг: «Нужно было идти на урок сольфеджио, а хотелось с пацанами бегать с клюшками или мяч пинать. Песни из «Слово пацана» я знал наизусть – «Ласковый май», Пугачева»
Роман Ротенберг рассказал о том, как посещал музыкальную школу.
– Какая у вас любимая музыка?
– Вообще я в детстве ходил в музыкальную школу. Меня мама заставляла. Я занимался классической гитарой.
– То есть вы сейчас сыграть можете?
– Я хорошо умел, но этот навык пропадает. Его же надо практиковать.
У нас семья музыкальная. Отец хорошо поет, играет на разных инструментах – и труба, и гитара. Не профессионально, а так, для себя.
У нас дома всегда была музыка. И все эти песни из сериала «Слово пацана» я знал наизусть. И «Ласковый май», и Пугачеву…
Вспоминаю, как мама заставляла меня ездить на уроки сольфеджио. Больше часа – на электричке, потом в городе на метро. Мы тогда жили в Токсово, рядом с вокзалом.
И вот представьте, мне девять лет. Хотелось с пацанами бегать с клюшками или мяч пинать, но нужно было идти на урок сольфеджио.
И вот я полгода не ходил. Получил потом нагоняй. Мама за словом в карман не лезет. Примерно, как в сериале, был сюжет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.