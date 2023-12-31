Роман Ротенберг: «Нужно было идти на урок сольфеджио, а хотелось с пацанами бегать с клюшками или мяч пинать. Песни из «Слово пацана» я знал наизусть – «Ласковый май», Пугачева»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о том, как посещал музыкальную школу.

– Какая у вас любимая музыка?

– Вообще я в детстве ходил в музыкальную школу. Меня мама заставляла. Я занимался классической гитарой.

– То есть вы сейчас сыграть можете?

– Я хорошо умел, но этот навык пропадает. Его же надо практиковать.

У нас семья музыкальная. Отец хорошо поет, играет на разных инструментах – и труба, и гитара. Не профессионально, а так, для себя.

У нас дома всегда была музыка. И все эти песни из сериала «Слово пацана» я знал наизусть. И «Ласковый май», и Пугачеву…

Вспоминаю, как мама заставляла меня ездить на уроки сольфеджио. Больше часа – на электричке, потом в городе на метро. Мы тогда жили в Токсово, рядом с вокзалом.

И вот представьте, мне девять лет. Хотелось с пацанами бегать с клюшками или мяч пинать, но нужно было идти на урок сольфеджио.

И вот я полгода не ходил. Получил потом нагоняй. Мама за словом в карман не лезет. Примерно, как в сериале, был сюжет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

16 комментариев
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Йозе Чушпанберг
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Вы погодите - это он "Черепашек-ниндзя" еще не посмотрел, там ваще бомба будет.
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Так он не в хоккей играл, а с клюшкой бегал – теперь понятно
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Просто заткнись
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похоже хоккей Роману поднадоел и теперь захотелось поиграть в Мафию. А почему бы и нет?! Он ведь тридцать семь раз пересматривал "Крестного отца" и три раза "Слово пацана". Теперь дело за папой
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Так он с пацанами мяч пинал или от албанцев бегал?)
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Ку-ку
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От смеси ротенберга и слов пацанов привкус во рту становится неприятным в квадрате...
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Остановите этого бродягу😂😂😂
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Мечта сбылась, бегает с пацанами с клюшкой! 😂
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Ромка, а «бригаду» помнишь?
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Что с гитарой то по итогу?
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Кто знает, может на старости лет Рома и до серьезных произведений дорастет. И начнет что то более вразумительное говорить.
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И снова седая ночь, и только ей доверяю я..😁
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Роман бесконечно близок к народу, свой в доску. Один хлеб ест, на одних улицах рос.
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Какой же Роман топ🤣 как он мастерски пердаки хомякам поджигает🤣 я его фанат! Никогда СКА не поддерживал, но сейчас прям уже топлю за них, станут чемпионами как же полыхнет🤣 ГЕНИЙ!
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