Юрий Новиков: «Ковальчук потряс меня своей формой. Как он легко катается, с каким азартом вылетел на лед! Его возвращение – это событие»

Юрий Новиков высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний нападающий забил 2 гола в 2 матчах.

«Ковальчук потряс меня своей игрой и физической формой. Его возвращение – это событие. Я не ожидал, что он окажется в такой прекрасной физической форме. Как он легко катается, с каким азартом вылетел на лед! Мне сразу вспоминаются маленькие дети, с какой радостью они играются на площадке.

Я помню , когда мы его только взяли в « », который тогда выступал в Высшей лиге, и он сразу стал лидером. Илья нигде и ни в чем не уступал.

Однажды мы играли в Нижнем Новгороде, и он подрался с игроком «Торпедо», после чего побежал за ним за борт. Я потом сказал ему: «Илья, ты же не тафгай, ты хочешь стать хорошим нападающим». Это абсолютно бесстрашный парень.

Тот год он в Высшей лиге отыграл прекрасно. Команда вышла в Суперлигу, после чего он захотел в НХЛ. Мы пытались уговорить его остаться, но он принял решение отправиться в Америку.

Думаю, если бы Илья остался в , он бы вошел в разряд великих игроков. Ему удалось прекрасное возвращение. Рекомендую болельщикам, которые его еще не видели вживую, прийти и посмотреть», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.