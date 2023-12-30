Юрий Новиков: «Ковальчук потряс меня своей формой. Как он легко катается, с каким азартом вылетел на лед! Его возвращение – это событие»
Юрий Новиков высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».
40-летний нападающий забил 2 гола в 2 матчах.
«Ковальчук потряс меня своей игрой и физической формой. Его возвращение – это событие. Я не ожидал, что он окажется в такой прекрасной физической форме. Как он легко катается, с каким азартом вылетел на лед! Мне сразу вспоминаются маленькие дети, с какой радостью они играются на площадке.
Я помню Ковальчука, когда мы его только взяли в «Спартак», который тогда выступал в Высшей лиге, и он сразу стал лидером. Илья нигде и ни в чем не уступал.
Однажды мы играли в Нижнем Новгороде, и он подрался с игроком «Торпедо», после чего побежал за ним за борт. Я потом сказал ему: «Илья, ты же не тафгай, ты хочешь стать хорошим нападающим». Это абсолютно бесстрашный парень.
Тот год он в Высшей лиге отыграл прекрасно. Команда вышла в Суперлигу, после чего он захотел в НХЛ. Мы пытались уговорить его остаться, но он принял решение отправиться в Америку.
Думаю, если бы Илья остался в НХЛ, он бы вошел в разряд великих игроков. Ему удалось прекрасное возвращение. Рекомендую болельщикам, которые его еще не видели вживую, прийти и посмотреть», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.