Жамнов после 4:1 с «Сочи»: «Не самая лучшая игра. Процесс построения команды небыстрый, стараемся убрать минусы перед плей-офф»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук Динамо Минск КХЛ Михал Чайковски Хоккей

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с минским «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Не самая лучшая игра сегодня. Возможно, потому что много эмоций выплеснули в предыдущем матче. В целом мы начали чуть лучше играть в своей зоне, перестали заниматься беготней, акцентируем внимание на нужных нюансах. В перерыве мы над этим чуть поработали.

Процесс построения команды небыстрый, есть моменты, над которыми мы работаем и стараемся убрать минусы перед плей-офф.

У Ковальчука микротравма, ничего серьезного, но мы не стали его брать сюда. Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать. Чайковски? Не могу сказать, что у него что-то серьезное. В ближайшее время он вернется», – сказал Жамнов

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