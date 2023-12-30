Давыдов о возвращении Ковальчука: «Во многих эпизодах было видно, что он не успевает. Напомнило о возвращении Дацюка в «Автомобилист» 

Виталий Давыдов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

– Как восприняли прошедшее возвращение и предстоящее – ?

– С юмором. Природу не обманешь, время не вернешь назад. Увидели это на примере Ковальчука, который после двух матчей получил травму. Наверное, увидим и в случае Хабибулина, который лет на десять старше Ковальчука и играет к тому же на самой сложной позиции в хоккее – вратаря.

– То есть вы против?

– Если такие возвращения привлекают внимание к хоккею, то скорее за. Лучше пусть наша хоккейная пресса пишет о Ковальчуке с Хабибуллиным, чем о футбольных ветеранах, которых кому-то взбрела в голову идея пригласить на Матч звезд.

Мне кажется, что в КХЛ уже поняли, какую ошибку допустили. Ажиотаж в прессе с Ковальчуком это доказывает. Хотя меня удивило, что на дебюте игрока в «Лужниках» не было полного стадиона.

– Тем не менее многие не ожидали, что Ковальчук будет выглядеть достаточно свежо.

– Да, в первом матче был гол в пустые ворота, во втором – «гнилушка». Две шайбы в двух матчах – неплохо, но все равно во многих эпизодах было видно, что игрок не успевает.

Мне эта история напомнила о возвращении . Тоже вроде бы легенда, но в в « » у него не получилось. Немного разменял свое имя и сейчас о нем не слышно. Подозреваю, так будет и с Ковальчуком и особенно с Хабибулиным, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.