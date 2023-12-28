Агент Ковальчука о критике: «У нас некоторые люди на коньках кататься не умеют и никогда клюшки не держали, но знают, как нужно играть»

Агент Ильи Ковальчука высказался о возвращении игрока в хоккей.

– Как оцените возвращение в ?

– Со стороны болельщика, который смотрел игру с трибун, увидел профессионала на льду. Я пообщался с , с которым Илья играл в одной троке, и он сказал: «Я кайфую». Для меня этой оценки достаточно.

– Неслучайно Ковальчук стал сейчас самым обсуждаемым игроком КХЛ?

– Такие игроки, как Ковальчук, Радулов, Зарипов, Мозякин, много чего достигли и на них равняются молодые хоккеисты. Конечно, их всегда будут обсуждать.

– Есть и критика, и обсуждение ошибок.

– У нас некоторые люди на коньках кататься не умеют и никогда клюшки не держали, но знают, как нужно играть. Мало того, некоторые эксперты на телевидении, которые выступали на уровне чемпионата Беларуси, считают своим долгом сказать, как в том или ином моменте должен сыграть хоккеист.

Но игрок высокого уровня сам понимает, что и как, а мы каких-то тонкостей не видим. Хотя страна у нас свободная, все говорят, что хотят. По мне, лучше бы комментаторы рассказывали интересные факты, а не углублялись в то, кто как обрезался и кто виноват.

– Ковальчук может повести «Спартак» за собой, как это было в плей-офф с «Авангардом»?

– То, что у Ковальчука большой опыт и он может повести, это сто процентов. А как сложится… Я желаю только удачи. Тем более главный тренер « » – мой давнишний приятель, и я хочу, чтобы у него все получилось, – сказал Александр Черных.