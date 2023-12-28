Агент Ковальчука о критике: «У нас некоторые люди на коньках кататься не умеют и никогда клюшки не держали, но знают, как нужно играть»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Александр Черных Максим Цыплаков Хоккей

Агент Ильи Ковальчука высказался о возвращении игрока в хоккей.

– Как оцените возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ?

– Со стороны болельщика, который смотрел игру с трибун, увидел профессионала на льду. Я пообщался с Максимом Цыплаковым, с которым Илья играл в одной троке, и он сказал: «Я кайфую». Для меня этой оценки достаточно.

– Неслучайно Ковальчук стал сейчас самым обсуждаемым игроком КХЛ?

– Такие игроки, как Ковальчук, Радулов, Зарипов, Мозякин, много чего достигли и на них равняются молодые хоккеисты. Конечно, их всегда будут обсуждать.

– Есть и критика, и обсуждение ошибок.

– У нас некоторые люди на коньках кататься не умеют и никогда клюшки не держали, но знают, как нужно играть. Мало того, некоторые эксперты на телевидении, которые выступали на уровне чемпионата Беларуси, считают своим долгом сказать, как в том или ином моменте должен сыграть хоккеист.

Но игрок высокого уровня сам понимает, что и как, а мы каких-то тонкостей не видим. Хотя страна у нас свободная, все говорят, что хотят. По мне, лучше бы комментаторы рассказывали интересные факты, а не углублялись в то, кто как обрезался и кто виноват.

– Ковальчук может повести «Спартак» за собой, как это было в плей-офф с «Авангардом»?

– То, что у Ковальчука большой опыт и он может повести, это сто процентов. А как сложится… Я желаю только удачи. Тем более главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов – мой давнишний приятель, и я хочу, чтобы у него все получилось, – сказал Александр Черных. 

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10 комментариев
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У нас некоторые люди никогда капот автомобиля не открывали, но знают, что Тойота лучше ВАЗа.
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Ну, а что его теперь все только хвалить должны? Не нужно быть Олимпийским чемпионом чтобы сказать, что он будет привозить и не отрабатывать в обороне . Она никогда не была сильной стороной (игра в обороне) . И что я теперь хейтер что ли?
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Дык для этого и придумали интернет☝️
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У тебя брат из футбола есть?
Повар: некоторые люди плиту не умеют включать, но еду обсуждают!
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В конце сезона, чтобы все основные гладиаторы были без травм!
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Агент Черных ты посмотри сколько пожилых людей ,молодых женщин и детей ходит на хоккей и 95 % наверняка никогда не играли в хоккей ,но они влюблены в него и не плохо разбираются в нём и каждый имеет своё виденье и право на анализ игры команд и их игроков - за победу похвалят, а за поражение будь добр получить на что наиграл !
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Ответ Bdv68
А мы продаем или покупаем?
ВАЗ продаём и Тойоту покупаем.
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Ответ Jeff Lebowski
ВАЗ продаём и Тойоту покупаем.
Здраво ☝️
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