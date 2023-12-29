Генменеджер «Торпедо» о Князеве: «Утечка произошла. Если сам «Виннипег» объявляет, на это сложно как-то повлиять. Грустно, что Артемий не играет в нашей команде»

Максим Гафуров высказался о несостоявшемся переходе Артемия Князева в «Торпедо».

«Виннипег» ранее сообщил, что Князев отправляется в аренду в нижегородский клуб.

Права на 22‑летнего защитника в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Ак Барсу». Казанский клуб отверг предложения «Торпедо» по обмену или аренде игрока.

– С Артемием Князевым произошла утечка?

– Утечка, действительно, произошла. Если сам «Виннипег» объявляет, на это сложно как-то повлиять. Мы, наоборот, рады, что на рынке была такая тишина по всем нашим переговорам – это показывает определенное уважение от партнеров в диалоге.

По Князеву сложно что-то комментировать: игрок «Ак Барса» – они имеют право распоряжаться его судьбой. От себя могу сказать, что действительно грустно, что Артемий не играет в нашей команде.

Повторюсь, главный тренер и генеральный менеджер «Ак Барса» все-таки участвовали в переговорах. Мы тоже участвовали, но не всегда можно договориться, а переговоры в нашей профессии – это процесс практически ежедневный.

– Договоренность с «Ак Барсом» была?

– Там было слишком много определенных условностей, четкого рукопожатия не было. Мы, наоборот, благодарны «Ак Барсу» за диалог – это как раз тоже один из моментов, в котором я вижу разницу «Торпедо» как клуба, что мы в принципе вообще такие беседы ведем, что можем взять и приехать на базу в Казань, поговорить тет-а-тет и расставить точки над i. Что «Торпедо» действует уже в позиции большого игрока.

Четкой договоренности не было, все может быть дальше. Желаем, чтобы хоккеист играл и действительно нашел себя – это тоже немаловажно. Нашей задачей было вернуть его в Россию в том или ином качестве.

Я понимаю «Ак Барс»: когда есть пять поражений подряд на момент принятия окончательного решения, когда сложности с травмами и защитниками… Мы бы тоже, наверное, на их месте не смогли бы отдать игрока просто так, вне зависимости от его стиля.

– Какой была первая реакция на публикацию «Виннипега» о переходе Князева?

– Ну, какая может быть реакция на это у генерального менеджера клуба, который хочет, чтобы клуб стал сильнее?

– Негативная?

– Крайне, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.