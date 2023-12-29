Доминик Гашек высказался о решении Николая Хабибулина возобновить карьеру.

В среду « » подписало контракт с 50-летним до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.

Самым возрастным вратарем в истории Фонбет Чемпионата КХЛ является Гашек. 27 февраля 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл за московский «Спартак» против СКА (3:4).

– Как вы относитесь к тому, что Николай Хабибулин может побить ваш рекорд как самый возрастной вратарь, который сыграл в КХЛ?

– Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ.

Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе».

Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок, – сказал экс-вратарь «Спартака», двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек.