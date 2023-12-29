Доминик Гашек: «Хабибулин был отличным вратарем. Скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед»

Теги Торпедо Доминик Гашек Николай Хабибулин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Доминик Гашек высказался о решении Николая Хабибулина возобновить карьеру.

В среду «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.

Самым возрастным вратарем в истории Фонбет Чемпионата КХЛ является Гашек. 27 февраля 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл за московский «Спартак» против СКА (3:4). 

– Как вы относитесь к тому, что Николай Хабибулин может побить ваш рекорд как самый возрастной вратарь, который сыграл в КХЛ?

– Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ.

Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в «Аризоне» и «Тампе».

Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок, – сказал экс-вратарь «Спартака», двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек.

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10 комментариев
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Чё, попустило Доминатора?
+18
-6
+12
Матч тв на деньги налогоплательщиков берет вью у Гашека, а он в нем не отказывает? это параллельная реальность?))
+10
-2
+8
Ответ Ебздрогыч
Чё, попустило Доминатора?
Вратарская солидарность
+4
0
+4
Ответ Коэн Варвар
Странно слышать это от Гашека. Обычно, когда он открывает рот по поводу чего бы то ни было, связанного с Россией, сплошным потоком идет неадекват. А тут такое..
Это его мнение о конкретном человеке. А то его мнение было об отношении к санкциям за войну .
+2
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Гашек величайший вратарь в истории мирового хоккея.
+1
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Странно слышать это от Гашека. Обычно, когда он открывает рот по поводу чего бы то ни было, связанного с Россией, сплошным потоком идет неадекват. А тут такое..
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Зачем писать чушь?
В 2011 году никакого Фонбет Чемпионата КХЛ не было! Уберите это, не позорьтесь!
+1
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Ответ Muslim ogly
Через пару лет будет извиняться за свои неадекватные высказывания в адрес России.
Перед кем?
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