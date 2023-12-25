«Торпедо» арендовало Князева у «Виннипега». Защитник набрал 5 очков в 20 играх в сезоне АХЛ при «минус 12»
«Торпедо» арендовало защитника Артемия Князева у «Виннипега».
Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.
22-летний защитник в этом сезоне провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».
В двух предыдущих сезонах Князев набирал по 28 очков в 60 и 61 матче за фарм «Сан-Хосе». В его активе также есть 1 матч за «Шаркс» в НХЛ.
В КХЛ воспитанник «Ак Барса» и участник МЧМ-2021 в составе молодежной сборной России ранее не играл.