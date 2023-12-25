«Торпедо» арендовало Князева у «Виннипега». Защитник набрал 5 очков в 20 играх в сезоне АХЛ при «минус 12»

Теги Торпедо переходы НХЛ АХЛ Манитоба КХЛ Виннипег Артемий Князев Хоккей

«Торпедо» арендовало защитника Артемия Князева у «Виннипега».

Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. 

22-летний защитник в этом сезоне провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12». 

В двух предыдущих сезонах Князев набирал по 28 очков в 60 и 61 матче за фарм «Сан-Хосе». В его активе также есть 1 матч за «Шаркс» в НХЛ

В КХЛ воспитанник «Ак Барса» и участник МЧМ-2021 в составе молодежной сборной России ранее не играл. 

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3 комментария
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Верю, что Ларионов и Ко. увидели в нём что-то действительно ценное, и Профессор поможет парню подраскрыться с других сторон
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Осталось подписать Горшкова из Адмирала для полного счастья)
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