«Торпедо» арендовало Князева у «Виннипега». Защитник набрал 5 очков в 20 играх в сезоне АХЛ при «минус 12»

«Торпедо» арендовало защитника Артемия Князева у «Виннипега».

Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

22-летний защитник в этом сезоне провел 20 матчей за «Манитобу» в и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».

В двух предыдущих сезонах набирал по 28 очков в 60 и 61 матче за фарм «Сан-Хосе». В его активе также есть 1 матч за «Шаркс» в .

В воспитанник «Ак Барса» и участник МЧМ-2021 в составе молодежной сборной России ранее не играл.