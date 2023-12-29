Гендиректор «Нефтехимика» об обменах: «СКА всегда предлагал лучшие условия, чем другие клубы. За Грошева «Ак Барс» давал 20 млн рублей, питерцы – 45»

Генеральный директор «Нефтехимика» высказался об обменах со СКА.

– У вас за последние годы было несколько обменов со СКА. Можно ли сказать, что вы хорошо выстроили линию коммуникации с питерцами?

– Да, у было три случая, когда мы производили обмены со СКА. Но не могу сказать, что мы хорошо ведем переговоры только с ними – у нас хорошие отношения практически со всеми клубами , например, с «Сибирью», « » « », « »… Но всегда предлагал лучшие условия, чем другие клубы.

Например, за Грошева «Ак Барс» давал сначала 10 миллионов рублей, а потом 20. Мы говорили им, что СКА дает 45: дайте нам эти же деньги, но они все время хотят сэкономить.

За Чивилева, например, нам предлагали Пексу. Извините, но при всем уважении к нему и «Ак Барсу», в нашей молодежке есть вратари не хуже. Этот обмен был бы в ущерб клубу, – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.