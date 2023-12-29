Гендиректор «Нефтехимика» об обменах: «СКА всегда предлагал лучшие условия, чем другие клубы. За Грошева «Ак Барс» давал 20 млн рублей, питерцы – 45»

Теги Ак Барс Авангард Сибирь Нефтехимик СКА Автомобилист Торпедо КХЛ Максим Грошев Андрей Чивилев Вячеслав Пекса Хоккей

Генеральный директор «Нефтехимика» высказался об обменах со СКА.

– У вас за последние годы было несколько обменов со СКА. Можно ли сказать, что вы хорошо выстроили линию коммуникации с питерцами?

– Да, у было три случая, когда мы производили обмены со СКА. Но не могу сказать, что мы хорошо ведем переговоры только с ними – у нас хорошие отношения практически со всеми клубами КХЛ, например, с «Сибирью», «Торпедо» «Авангардом», «Автомобилистом»… Но СКА всегда предлагал лучшие условия, чем другие клубы.

Например, за Грошева «Ак Барс» давал сначала 10 миллионов рублей, а потом 20. Мы говорили им, что СКА дает 45: дайте нам эти же деньги, но они все время хотят сэкономить. 

За Чивилева, например, нам предлагали Пексу. Извините, но при всем уважении к нему и «Ак Барсу», в нашей молодежке есть вратари не хуже. Этот обмен был бы в ущерб клубу, – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

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7 комментариев
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Вот именно питерцы , а не Санкт -Петербуржцы и уж точно не ленинградцы . Самая неприятная команда с момента образования отечественного хоккея . Не сподобились даже ни на одного нормального топ уровня тренера собственного происхождение . Николай Пучков именем которого проводят туре мы и то был воспитанником московских армейцев . Пылесосите лигу от души , на всех углах не уставая лить в уши болел щитков манну не серую о том , что вы развиваете молодежь . Ну и где ваша молодежь ? . Тьфу . Купи-продай.. Даже вспоминать про вас неприятно .
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Газпром, что вы хотите - так у них во всех игровых видах спорта!
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Ответ ivan555navi
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Значит надо земляка в президенты, а тот друга в Газпром и команда из твоего города чемпион.
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Ну неплохая так зарплата у полировщика скамейки
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Ответ Vovan 78
Ну неплохая так зарплата у полировщика скамейки
Так это компенсация, а не зарплата.
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