Генменеджер «Торпедо»: «Хотелось бы, чтобы Хабибулин мог красиво завершить карьеру»

Теги Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Алексей Мельничук Спорт-Экспресс Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров ответил, может ли Николай Хабибулин сыграть за «Торпедо».

– Как обстоят дела с Мельничуком? А то Ларионов уже начал говорить, что Хабибулин готов играть.

– Нам хотелось бы, чтобы Хабибулин мог красиво завершить карьеру.

На Мельничука же мы всерьез рассчитывали. Он мог уже сыграть, но то он заболел, то домашняя серия у нас не задалась, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Ранее главный тренер команды Игорь Ларионов говорил о возможности заявить тренера вратарей «Торпедо» Николая Хабибулина на матч КХЛ.

1 комментарий

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Вадим Абдуллин
На следующий год на Зимнюю классику
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