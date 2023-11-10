Генменеджер «Торпедо»: «Хотелось бы, чтобы Хабибулин мог красиво завершить карьеру»
Максим Гафуров ответил, может ли Николай Хабибулин сыграть за «Торпедо».
– Как обстоят дела с Мельничуком? А то Ларионов уже начал говорить, что Хабибулин готов играть.
– Нам хотелось бы, чтобы Хабибулин мог красиво завершить карьеру.
На Мельничука же мы всерьез рассчитывали. Он мог уже сыграть, но то он заболел, то домашняя серия у нас не задалась, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
Ранее главный тренер команды Игорь Ларионов говорил о возможности заявить тренера вратарей «Торпедо» Николая Хабибулина на матч КХЛ.
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