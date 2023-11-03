Варламов – 3-й российский вратарь с 40+ матчами на ноль в НХЛ. У Бобровского стало 39 шатаутов

Семен Варламов – 3-й российский вратарь с 40+ матчами на ноль в НХЛ.

35-летний вратарь «Айлендерс» достиг юбилейной отметки по итогам матча регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:0).

В активе стало 40 шатаутов в 586 играх за карьеру. Больше в истории среди россиян только у (59 в 697) и (46 в 799).

У вратаря «Флориды» Сергея Бобровского стало 39 матчей на ноль с учетом сегодняшнего. Всего он провел 650 матчей в лиге.

Пятое место занимает Илья Брызгалов (34 шатаута в 465 играх), шестое – («Тампа», 32 в 425), седьмое – Илья Сорокин («Айлендерс», 17 в 142).