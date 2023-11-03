Варламов – 3-й российский вратарь с 40+ матчами на ноль в НХЛ. У Бобровского стало 39 шатаутов
Семен Варламов – 3-й российский вратарь с 40+ матчами на ноль в НХЛ.
35-летний вратарь «Айлендерс» достиг юбилейной отметки по итогам матча регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:0).
В активе Варламова стало 40 шатаутов в 586 играх за карьеру. Больше в истории НХЛ среди россиян только у Евгения Набокова (59 в 697) и Николая Хабибулина (46 в 799).
У вратаря «Флориды» Сергея Бобровского стало 39 матчей на ноль с учетом сегодняшнего. Всего он провел 650 матчей в лиге.
Пятое место занимает Илья Брызгалов (34 шатаута в 465 играх), шестое – Андрей Василевский («Тампа», 32 в 425), седьмое – Илья Сорокин («Айлендерс», 17 в 142).
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