Варламов вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в НХЛ среди российских вратарей (39), обогнав Бобровского

Семен Варламов вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в НХЛ среди россиян.

Сегодня 35-летний голкипер « » отразил все 33 броска в матче с «Коламбусом» (2:0).

В его активе стало 39 шатаутов в 585 играх в регулярных чемпионатах за карьеру.

опередил Сергея Бобровского («Флорида», 38 шатаутов в 648 играх).

Выше идут (59 в 697) и (46 в 799). Среди действующих вратарей 3-й результат у Андрея Василевского («Тампа», 32 в 425).