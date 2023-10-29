Варламов вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в НХЛ среди российских вратарей (39), обогнав Бобровского
Семен Варламов вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в НХЛ среди россиян.
Сегодня 35-летний голкипер «Айлендерс» отразил все 33 броска в матче с «Коламбусом» (2:0).
В его активе стало 39 шатаутов в 585 играх в регулярных чемпионатах за карьеру.
Варламов опередил Сергея Бобровского («Флорида», 38 шатаутов в 648 играх).
Выше идут Евгений Набоков (59 в 697) и Николай Хабибулин (46 в 799). Среди действующих вратарей 3-й результат у Андрея Василевского («Тампа», 32 в 425).
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