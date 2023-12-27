Плющев о скандалах в «Ак Барсе»: «Видимо, в команде проблемы с восприятием тактических схем Билялетдинова. Другого объяснения нет»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев назвал причину скандалов в «Ак Барсе».

– В «Ак Барсе» скандалы, что происходит с командой опытнейшего тренера Билялетдинова?

– Опыт — это количество времени, проведенное в той или иной области. Вопрос совершенно в другом. Есть время, которое что-то определяет. У Билялетдинова свои взгляды на хоккей. Даже в свою бытность не все воспринимали эти взгляды как перспективные, как те взгляды, которые могут двигать вперед.

Видимо, в команде есть проблемы с восприятием его тактических схем, его восприятия хоккея сегодняшнего дня у игроков. Поэтому там возникают определенные проблемы. Другого здесь объяснения нет, потому что игроки опытные.

«Ак Барс», в общем-то, укомплектован достаточно интересными хоккеистами – и в основном теми, кто может делать в атаке многое. Но, к сожалению, они себя не могут реализовать.

Им что-то мешает. По-видимому, во всем этом и возникают проблемы. То, что им предлагают, они не воспринимают, а то, что они хотят делать, им не дают. Вот и все. Борьба мотивов, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А в том сезоне? Воспринимали, когда до финала дошли? ) А в этом то, что едва не принесло главный трофей чемпионата, вдруг разом перестали воспринимать? )))) Смешной какой-то вывод ) Плющев походу серьёзно деградирует без тренерской практики в течении 10 лет.
Всей внутренней кухни мы не знаем, не знаем, какие там периоды нагрузок и разгрузок. Чемп у нас таков, что команда на пике должна быть в марте, и то, что с ней сейчас происходит вторично. Выводы будем делать по итогам плей-офф.
+1
0
+1
Даю 90 процентов , что скандал подожгли извне перед плей офф. Модно напомнить скандала Динамо. История с голами покажет всех бенефициаров всех скандалов
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий