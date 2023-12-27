Плющев о скандалах в «Ак Барсе»: «Видимо, в команде проблемы с восприятием тактических схем Билялетдинова. Другого объяснения нет»
Владимир Плющев назвал причину скандалов в «Ак Барсе».
– В «Ак Барсе» скандалы, что происходит с командой опытнейшего тренера Билялетдинова?
– Опыт — это количество времени, проведенное в той или иной области. Вопрос совершенно в другом. Есть время, которое что-то определяет. У Билялетдинова свои взгляды на хоккей. Даже в свою бытность не все воспринимали эти взгляды как перспективные, как те взгляды, которые могут двигать вперед.
Видимо, в команде есть проблемы с восприятием его тактических схем, его восприятия хоккея сегодняшнего дня у игроков. Поэтому там возникают определенные проблемы. Другого здесь объяснения нет, потому что игроки опытные.
«Ак Барс», в общем-то, укомплектован достаточно интересными хоккеистами – и в основном теми, кто может делать в атаке многое. Но, к сожалению, они себя не могут реализовать.
Им что-то мешает. По-видимому, во всем этом и возникают проблемы. То, что им предлагают, они не воспринимают, а то, что они хотят делать, им не дают. Вот и все. Борьба мотивов, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Всей внутренней кухни мы не знаем, не знаем, какие там периоды нагрузок и разгрузок. Чемп у нас таков, что команда на пике должна быть в марте, и то, что с ней сейчас происходит вторично. Выводы будем делать по итогам плей-офф.