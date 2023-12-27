Жафяров о переходе из «Ак Барса» в «Авангард»: «Хочу сказать «рахмат» всем болельщикам за поддержку. Омск, привет 🤘🏻»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров высказался о переходе из «Ак Барса» в «Авангард».

«Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» совершили трехсторонний обмен, в результате которого к омскому клубу присоединился нападающий Дамир Жафяров.

«Главное, хочу сказать «рахмат» («спасибо» – Sports.ru) всем болельщикам за вашу поддержку на протяжении всего времени!🤝🏻🙌🏻❤️ Много писать не буду, думаю, и так все понятно.

Омск, привет 🤘🏻» – написал 29-летний хоккеист. 

Жафяров выступал за «Ак Барс» с сентября этого года. В рамках этого сезона Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
спортсу отдельное спасибо за перевод слова рахмат это же такая редкость в России)
+4
0
+4
Ну чтож посмотрим. В любом случае это интересно. Кто окажется в большем плюсе камандаразин или командакравец покажет время
+3
-1
+2
Гераськина все же жаль. Думается, у Разина раскроется.
+2
0
+2
Ну, привет, привет! Поглядим, что за фрукт. Пока что из новоприбывших ни в ком уверенности нет, но если заиграют на уровне хотя бы в половину результативности первой пятерки, будем считать, что менеджмент плодотворно поработал. )
+1
0
+1
Ответ Ильдар Абдрашитов
спортсу отдельное спасибо за перевод слова рахмат это же такая редкость в России)
Ну на самом деле да. Я вот татарского не знаю)
+1
0
+1
Твоё дело сейчас доказать ,что Ак Барс был не прав.
0
0
0
Дамир тезка удачи тебе и выйди на свой уровень докажи всем что ты топовый игрок недоброжелателям особенно ак-барсу
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий