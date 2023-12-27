Жафяров о переходе из «Ак Барса» в «Авангард»: «Хочу сказать «рахмат» всем болельщикам за поддержку. Омск, привет 🤘🏻»

Дамир Жафяров высказался о переходе из «Ак Барса» в «Авангард».

«Ак Барс», « » и «Металлург» совершили трехсторонний обмен, в результате которого к омскому клубу присоединился нападающий .

«Главное, хочу сказать «рахмат» («спасибо» – Sports.ru) всем болельщикам за вашу поддержку на протяжении всего времени!🤝🏻🙌🏻❤️ Много писать не буду, думаю, и так все понятно.

Омск, привет 🤘🏻» – написал 29-летний хоккеист.

Жафяров выступал за « » с сентября этого года. В рамках этого сезона Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.