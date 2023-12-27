Андрей Коваленко о ситуации с Жафяровым и Евсеевым: «Позабавил термин «спортивная дискриминация». Спорт на дискриминации и построен»

Теги Ак Барс Андрей Коваленко КХЛ Дамир Жафяров Николай Коваленко Никита Евсеев Хоккей

Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с Дамиром Жафяровым и Никитой Евсеевым.

Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

– В свое время как глава профсоюза вы входили в Дисциплинарный комитет КХЛ. Теперь в него поступило обращение о спортивной дискриминации игроков «Ак Барса» Жафярова и Евсеева. Какими видите последствия?

– Меня позабавил термин «спортивная дискриминация». В принципе спорт и в частности хоккей на этой дискриминации и построен – ты или сильнее, или слабее соперника, ведешь у него в счете или, наоборот, проигрываешь, успешен или нет.

Возможна профессиональная дискриминация – когда клуб не выполняет условия контракта. Насколько понимаю, в данном случае «Ак Барс» все выплачивает.

– То есть у «дела» нет перспективы?

– Разделил бы истории Евсеева и Жафярова. В первом случае «дела» действительно нет, у защитника – двусторонний контракт, клуб имеет право перемещать его по вертикали. А вот в ситуации с Жафяровым многое неоднозначно, есть, на мой взгляд, масса нюансов.

– Какие нюансы?

– Этот форвард не первый год выступает в КХЛ, у него есть определенное имя, солидный односторонний контракт. Это тот актив, которым располагает клуб и который можно использовать на пользу всем сторонам.

В прессе правильно пишут о том, что Регламент позволяет выйти из этой истории по нескольким сценариям. В частности контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста или клуба, а также по обоюдному согласию сторон. В каждом из случаев оговорены определенные компенсации.

Но я так понял, что все стороны уперлись. Масла в огонь подлила и пресса, ведь у нас хоккей, к сожалению, раскручивается через скандалы.

В НХЛ на моей памяти таких ситуаций не было – в отличие от нашего хоккея. Безусловно, в первые годы КХЛ профсоюз такие истории контролировал – и помогал игрокам, агентам и клубам их разруливать, избегая горячей и даже тупиковой фазы.

– Полтора года назад в такой ситуации в «Ак Барсе» едва не оказался Николай Коваленко...

– Все верно, тогда в команду пришел новый менеджмент, который не видел Николая в составе. Но у нас, к счастью, не было никаких скандалов. Состоялся спокойный, профессиональный разговор – и обмен между «Ак Барсом» и «Торпедо». Жизнь показала, что Николаю такой переход пошел только на пользу, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко. 

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4 комментария
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Самое забавное, что термин написан в регламенте КХЛ и он искренне удивляет бывшего главу профсоюза игроков этой самой КХЛ.
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Странно
но текст вполне адекватный
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