В КХЛ состоится трехсторонний обмен: Жафяров перейдет в «Авангард», Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг возможные переходы КХЛ Юрий Николаев Дамир Жафяров Семен Кошелев Игорь Гераськин Чемпионат.com Хоккей

В КХЛ состоится трехсторонний обмен.

Агент Игоря Гераськина и Семена Кошелева рассказал о готовящемся трехстороннем обмене между «Металлургом», «Авангардом» и «Ак Барсом». Ожидается, что нападающий Дамир Жафяров перейдет из казанского клуба в омский, из «Авангарда» в «Металлург» переберется Игорь Гераськин, а Семен Кошелев отправится из «Магнитки» в «Ак Барс». 

«Похоже, что этот обмен состоится», – сказал агент Юрий Николаев. 

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На счету Гераськина 15 (5+10) баллов в 42 играх, Кошелев записал в свой актив 14 (4+10) очков в 34 матчах. 

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30 комментариев
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Если состоится то Курьянов ватная палочка, а трансферами в клубе рулит цыган.
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Авангард молодцы, усилились, пока другие сопли жевали.... Баширов в СЮ обещания дал, что будут усиливаться....зачем зря трепаться?)))
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Бабаев новый генеральный менеджер Авангарда :)
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Ну и зачем этот обмен Омску?
Усилить своих конкурентов и слить в унитаз активы, отданные за Гераськина в своё время - да уж, отличный ход..
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помянем Кошелева, при Билле будет сидеть так же как Жафяров, а вообще хоккеист он хороший
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Разин вызывает вопросики. Вроде тренер хороший, а вроде натурально тащит к себе ВСЮ Северсталь
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Ответ ds_hawk
Ну и зачем этот обмен Омску? Усилить своих конкурентов и слить в унитаз активы, отданные за Гераськина в своё время - да уж, отличный ход..
Гераськин мертвый. Его вообще не стоило брать, тем более отдавая Муханова.
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Ответ Ыжык
Если состоится то Курьянов ватная палочка, а трансферами в клубе рулит цыган.
почему ты так считаешь?
Я думаю тут все логично.. Чтобы получить сильного игрока, придется кого то отпустить. На рынке нет свободных игроков, класса Жафяров-Гераськин-Кошелев. Чтобы кого то взять, надо что то отдать. Денежную компенсацию предлагаешь дать? А Ак-Барсу нужны деньги?)
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Ответ srs
Определенно. Лучший сезон Кошелева 27 очков. Гераськин 43. Жафяров 61
так у Семена другие хлопоты в отличие от мастера Джафяра
+1
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Ответ ЧакЧак
Семен вроде неплохой вариант
Определенно. Лучший сезон Кошелева 27 очков. Гераськин 43. Жафяров 61
+2
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Ответ Габорик
Бабаев новый генеральный менеджер Авангарда :)
Вместо Хабибулина?
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Ответ Максим Катебо
Более того там будет денежная компенсация, сравнимая с суммой, которая была уплачена Севе. Так что Авангард отдает Геру очень дорого, как и положено.
Так кроме денег ещё и игроков отдали Северстали.
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Ответ ilya1809
Ну Гераськина и вправду отдают не релевантно, но судя по всему Прохоркин и Жафяров это попытка сделать второе сильное звено.
Более того там будет денежная компенсация, сравнимая с суммой, которая была уплачена Севе. Так что Авангард отдает Геру очень дорого, как и положено.
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Ответ ds_hawk
Ну и зачем этот обмен Омску? Усилить своих конкурентов и слить в унитаз активы, отданные за Гераськина в своё время - да уж, отличный ход..
Ну Гераськина и вправду отдают не релевантно, но судя по всему Прохоркин и Жафяров это попытка сделать второе сильное звено.
0
0
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Ответ RusSh
Авангард молодцы, усилились, пока другие сопли жевали.... Баширов в СЮ обещания дал, что будут усиливаться....зачем зря трепаться?)))
А если Жафяров и в Омске будет кататься с кислой миной?
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Ответ RusSh
Авангард молодцы, усилились, пока другие сопли жевали.... Баширов в СЮ обещания дал, что будут усиливаться....зачем зря трепаться?)))
А в итоге оказались рады, что просто сохранили имеющихся лидеров))
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Ответ ЧакЧак
Семен вроде неплохой вариант
Чем ?Ну разве тем что умеет в меньшинство и центр..а так, у Ак барс явно не в Кошелеве дело, и не Кошелев ее решит.Просто более удобная , универсальная затычка.
+1
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Ответ srs
Определенно. Лучший сезон Кошелева 27 очков. Гераськин 43. Жафяров 61
Остается добавить Хартли и Илью Михеева
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Молодец Курьянов, красиво все разыграл . Наверное Курьянов лучший менеджер в кхл .
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Судя по комментариям, недовольны болельщики всех трёх сторон. Первый раз такое вижу)
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Семен вроде неплохой вариант
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