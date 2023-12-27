В КХЛ состоится трехсторонний обмен: Жафяров перейдет в «Авангард», Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»

В КХЛ состоится трехсторонний обмен.

Агент Игоря Гераськина и рассказал о готовящемся трехстороннем обмене между « », « » и « ». Ожидается, что нападающий перейдет из казанского клуба в омский, из «Авангарда» в «Металлург» переберется Игорь Гераськин, а Семен Кошелев отправится из «Магнитки» в «Ак Барс».

«Похоже, что этот обмен состоится», – сказал агент Юрий Николаев.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На счету Гераськина 15 (5+10) баллов в 42 играх, Кошелев записал в свой актив 14 (4+10) очков в 34 матчах.