В КХЛ состоится трехсторонний обмен: Жафяров перейдет в «Авангард», Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»
В КХЛ состоится трехсторонний обмен.
Агент Игоря Гераськина и Семена Кошелева рассказал о готовящемся трехстороннем обмене между «Металлургом», «Авангардом» и «Ак Барсом». Ожидается, что нападающий Дамир Жафяров перейдет из казанского клуба в омский, из «Авангарда» в «Металлург» переберется Игорь Гераськин, а Семен Кошелев отправится из «Магнитки» в «Ак Барс».
«Похоже, что этот обмен состоится», – сказал агент Юрий Николаев.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На счету Гераськина 15 (5+10) баллов в 42 играх, Кошелев записал в свой актив 14 (4+10) очков в 34 матчах.
Усилить своих конкурентов и слить в унитаз активы, отданные за Гераськина в своё время - да уж, отличный ход..
Я думаю тут все логично.. Чтобы получить сильного игрока, придется кого то отпустить. На рынке нет свободных игроков, класса Жафяров-Гераськин-Кошелев. Чтобы кого то взять, надо что то отдать. Денежную компенсацию предлагаешь дать? А Ак-Барсу нужны деньги?)