Сергей Кривокрасов: «Сейчас все уже играют в хоккей плей-офф. Каждое очко на вес золота, и все бьются за это»

Сергей Кривокрасов оценил поражение «Сибири» от «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Парни – молодцы, даже после быстрого гола не сбавили темп. Счет по игре, закономерный.

Я считаю, что пауза сыграла большую роль: мы отдохнули, позанимались, подкорректировали нейтральную зону, зону обороны. Парни на ходу, свежие. Сохраняют много сил при этой системе. Я думаю, только поэтому нам удается играть в таком темпе.

Я не могу говорить, как бы Ткачев сыграл против нас. У нас тоже есть ребята, которые умеют играть против хороших хоккеистов. Играют не имена – играют хоккеисты. Да, он хороший мастер, вопросов нет. Но это не говорит, что он сделал бы погоду. И сейчас все уже играют в хоккей плей-офф. Каждое очко на вес золота, и все бьются за это», – сказал и.о. главного тренера « ».