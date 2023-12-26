Тренер «Сибири» Кривокрасов об обмене Прохоркина: «Решение руководства – оно правильное. Игрок, может, принял решение не в нашу пользу»

Сергей Кривокрасов высказался о переходе Николая Прохоркина в «Авангард».

«Я в принципе не могу комментировать такие вещи. Таким было решение руководства.

Я считаю, что оно было правильным, потому что игрок, может быть, принял решение для себя не в нашу пользу.

Я бы не стал вдаваться в подробности. Это просто решение руководства», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » Сергей Кривокрасов.