Тренер «Сибири» Кривокрасов об обмене Прохоркина: «Решение руководства – оно правильное. Игрок, может, принял решение не в нашу пользу»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Николай Прохоркин Чемпионат.com Хоккей

Сергей Кривокрасов высказался о переходе Николая Прохоркина в «Авангард».

«Я в принципе не могу комментировать такие вещи. Таким было решение руководства.

Я считаю, что оно было правильным, потому что игрок, может быть, принял решение для себя не в нашу пользу.

Я бы не стал вдаваться в подробности. Это просто решение руководства», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.

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