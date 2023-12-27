Кравец о 3:2 с «Сибирью»: «Порадовала командная игра «Авангарда», всех четырех звеньев. Мастерство является решающим»

Михаил Кравец оценил победу «Авангарда» над «Сибирью» (3:2 ОТ).

«Меня порадовала именно командная игра, всех четырех звеньев. Все ребята выполняли свою работу. Есть детали, которые надо поправлять. Но в основном видно, что команда сплотилась на эту игру и отдавала все силы для победы. Мастерство является решающим.

Хочу отметить игру вратаря, много раз нас выручил. Не лучший матч по игре в неравных составах, слишком много удалений.

Вчера с Ткачевым все было нормально. Сегодня с утра он почувствовал какое-то недомогание, но провел раскатку. Состояние не улучшилось, решили поберечь его.

Пьянов – хороший центральный, Спунер много игр провел с краю, быстрый, техничный. И я решил, что нужен центральный, который создаст оборону, начало атаки и будет помогать впереди», – сказал главный тренер « ».