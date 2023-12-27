Кравец о 3:2 с «Сибирью»: «Порадовала командная игра «Авангарда», всех четырех звеньев. Мастерство является решающим»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец оценил победу «Авангарда» над «Сибирью» (3:2 ОТ).

«Меня порадовала именно командная игра, всех четырех звеньев. Все ребята выполняли свою работу. Есть детали, которые надо поправлять. Но в основном видно, что команда сплотилась на эту игру и отдавала все силы для победы. Мастерство является решающим.

Хочу отметить игру вратаря, много раз нас выручил. Не лучший матч по игре в неравных составах, слишком много удалений.

Вчера с Ткачевым все было нормально. Сегодня с утра он почувствовал какое-то недомогание, но провел раскатку. Состояние не улучшилось, решили поберечь его.

Пьянов – хороший центральный, Спунер много игр провел с краю, быстрый, техничный. И я решил, что нужен центральный, который создаст оборону, начало атаки и будет помогать впереди», – сказал главный тренер «Авангарда».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смотрел только третий период и не увидел там особых поводов для радости. Пьянов в первом звене это как в спорткар поставить двигатель от мотоблока. Вроде и поедет, но своих функций не выполнит. Ну хоть 2 очка и от хорошо.
+2
-1
+1
В третьем периоде выглядели прям хреного, с трудом отбирали шайбу и просто ее выбрасывали, возможно пошли серьезные нагрузки... хотя Кравец и нагрузки как-то не вяжутся. За два матча пропустить 4 гола в меньшинстве, ну это очень плохо, игра в большинстве тоже не лучше, без моментов покатались и если у Буше бросок не получится, то гола и не будет. За счёт чего выиграли и сказать то трудно, не плохо играли только в первом периоде, хотя в нем получали тупорылые удаления, да, если бы у нас работал тренерский штаб, а не просто тупо стоял на скамейке, то конечно Авангард не играл бы пол матча в меньшинстве, в общем лично меня порадовал только результат.
0
0
0
Ответ Ыжык
Смотрел только третий период и не увидел там особых поводов для радости. Пьянов в первом звене это как в спорткар поставить двигатель от мотоблока. Вроде и поедет, но своих функций не выполнит. Ну хоть 2 очка и от хорошо.
Полностью согласен.В третьем периоде в створ Сибири было всего три броска. Конечно мало. Сибирь сильно хотела выиграть.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий