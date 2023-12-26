Севостьянов об одностороннем контракте: «С точки зрения психологии стало легче. Когда вызывают из вышки, во время игры боишься, что ошибешься и отправят обратно»

Теги Автомобилист КХЛ ВХЛ Александр Севостьянов Хоккей

Александр Севостьянов высказался об одностороннем контракте с «Автомобилистом».

– Это твой первый сезон с односторонним контрактом, стало ли тебе легче психологически играть после его подписания?

– Да, конечно, именно с точки зрения психологии стало намного легче. Сейчас я более сосредоточен на игре команды, на своих действиях. Когда тебя вызывают из вышки, ты все равно во время игры боишься, что ошибешься и тебя отправят обратно.

Хотя и говорят, что не надо об этом думать, но в подсознании это всегда сидит, поэтому сейчас мне стало легче. Но главное для меня то, что я получаю игровое время и помогаю команде, – сказал защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов.

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