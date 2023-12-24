Браташ про 1:5 с «Автомобилистом»: «Три шайбы в меньшинстве определили исход встречи. У «Лады» то клюшка попадает в коньки, то из рук выпадает»

Олег Браташ объяснил, из-за чего «Лада» крупно проиграла «Автомобилисту» (1:5).

– Три шайбы в меньшинстве определили исход встречи. То у нас клюшка попадает в коньки, то из рук выпадает. В принципе мы играли неплохо, боролись, было содержание.

– Почему вы невзрачно начинаете игры?

– Те же вопросы мы задаем нашим хоккеистам, ответов не услышали, но пытаемся с этим бороться.

Мы были довольны ротацией нападающих две игры подряд, а сегодня были довольны частично, теперь она будет точечной, – сказал главный тренер «Лады».