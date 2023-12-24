Заварухин о 5:1 с «Ладой»: «У «Автомобилиста» единый кулачок был на льду. Контролировали шайбу, двигались»

Теги Лада Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин доволен крупной победой «Автомобилиста» над «Ладой» (5:1).

«Мы контролировали шайбу, двигались. Главное – забили в большинстве, это придает уверенности игре в равных составах.

Контролировали игру до 2:0, дали соперникам шанс.

Такой единый кулачок был на льду сегодня, большой кулачок. Мы настраивали ребят на борьбу, здорово, что выигрывали эту борьбу в стыках», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Ак Барс» опустился на 7-е место на Востоке после победы «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла 4 из 5 последних матчей

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3 комментария
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Ну на конец то, кончили
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В прошлой игре единый кулак был на скамейке,сегодня - уже только кулачок,но на льду.Что же ожидать после встречи с Квартал новым?
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Сегодня в хорошем смысле некого выделить, все старались. У своих ворот не допускали пожарных ситуаций, играли надежно, моменты реализовывали. Снова порадовал Алексеев, габариты хорошие, наглости ему побольше.
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