Заварухин о 5:1 с «Ладой»: «У «Автомобилиста» единый кулачок был на льду. Контролировали шайбу, двигались»
Николай Заварухин доволен крупной победой «Автомобилиста» над «Ладой» (5:1).
«Мы контролировали шайбу, двигались. Главное – забили в большинстве, это придает уверенности игре в равных составах.
Контролировали игру до 2:0, дали соперникам шанс.
Такой единый кулачок был на льду сегодня, большой кулачок. Мы настраивали ребят на борьбу, здорово, что выигрывали эту борьбу в стыках», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
«Ак Барс» опустился на 7-е место на Востоке после победы «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла 4 из 5 последних матчей