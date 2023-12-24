Заварухин о 5:1 с «Ладой»: «У «Автомобилиста» единый кулачок был на льду. Контролировали шайбу, двигались»

Николай Заварухин доволен крупной победой «Автомобилиста» над «Ладой» (5:1).

«Мы контролировали шайбу, двигались. Главное – забили в большинстве, это придает уверенности игре в равных составах.

Контролировали игру до 2:0, дали соперникам шанс.

Такой единый кулачок был на льду сегодня, большой кулачок. Мы настраивали ребят на борьбу, здорово, что выигрывали эту борьбу в стыках», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Ак Барс» опустился на 7-е место на Востоке после победы «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла 4 из 5 последних матчей