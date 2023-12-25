Бабаев о Евсееве: «Есть поручение президента, согласно которому молодые игроки должны оставаться в России. А тренер «Ак Барса» его выживает»
Шуми Бабаев сообщил, что защитник Никита Евсеев может уехать за границу.
Представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».
29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.
– Насколько реально, что КХЛ встанет на сторону игроков в этой ситуации?
– Евсеев может уехать за границу. Просто расторгнуть контракт и уехать. Парень настроен очень решительно, говорит, что не будет этого терпеть.
Но ни он, ни я не хотим отъезда из России. Это будет вынужденная мера. У нас есть поручение президента, согласно которому молодые игроки должны оставаться здесь – в России. А мы видим, что здесь тренер выживает игрока.
Что касается Жафярова, то все знают, что тренер над ним издевается уже на протяжении четырех месяцев. Когда‑то этому должен прийти конец.
Думаю, что КХЛ займет правильную позицию. Нам больше не к кому обратиться, кроме как к лиге. Уверен, лига все рассмотрит максимально правильно и честно, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.
Напомним, защитник Никита Евсеев был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2022 под 190-м общим номером.
Бил заслуженный тренер, а Ак Барс топ-клуб. Они сами должны решать, кого им брать, кого продавать, как играть и кем играть.
Про Жафчрова согласен, Бил его просто гнобит
Но Дамир же получает нехилую зарплату
Но наши власти не очень заинтересованы в росте уровня жизни простого населения, коих 90% от населения страны, если не 95%. Да, кучка "илит" тусит в Москва-Сити, катается на майбахах и не вылазит из ресторанов и клубов, но основной народ работает 5-6 дней в неделю на износ и ничерта толком не имеет... Ну заплатить за ЖКХ, продукты и ждать новой зп. Кто побогаче, может позволить себе как-то выстрадать машину(зачастую в кредит) и еще и платить за бензин.