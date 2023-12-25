Бабаев о Евсееве: «Есть поручение президента, согласно которому молодые игроки должны оставаться в России. А тренер «Ак Барса» его выживает»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев Владимир Путин КХЛ Дамир Жафяров Политика Матч ТВ Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев сообщил, что защитник Никита Евсеев может уехать за границу.

Представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ. 

– Насколько реально, что КХЛ встанет на сторону игроков в этой ситуации?

– Евсеев может уехать за границу. Просто расторгнуть контракт и уехать. Парень настроен очень решительно, говорит, что не будет этого терпеть.

Но ни он, ни я не хотим отъезда из России. Это будет вынужденная мера. У нас есть поручение президента, согласно которому молодые игроки должны оставаться здесь – в России. А мы видим, что здесь тренер выживает игрока.

Что касается Жафярова, то все знают, что тренер над ним издевается уже на протяжении четырех месяцев. Когда‑то этому должен прийти конец.

Думаю, что КХЛ займет правильную позицию. Нам больше не к кому обратиться, кроме как к лиге. Уверен, лига все рассмотрит максимально правильно и честно, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.

Напомним, защитник Никита Евсеев был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2022 под 190-м общим номером.

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39 комментариев
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каждый год есть поручение президента остановить рост цен на бензин. и?
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+48
Таким шарлатанам как Бабаев, только и остаётся прикрываться поручениями президента. Если игрок настроен решительно, пускай уезжает. А ты печешься только о своих комиссионных.
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+27
С козырей зашел
+18
0
+18
Хорошо жить в стране где спорт вне политики
+13
-1
+12
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
А Уилл Смит? А Юрий Куклачев? Хватит бредить.
+9
-1
+8
Ответ fbd
С козырей зашел
с Вальта
+7
-1
+6
пшли вон оба, особенно Жафяров!!! совести вообще нет
+5
0
+5
ну просто он не расторгнет контракт,а с действующим контрактом в кхл его там никто не возьмет,а так по сути мутит ситуацию и угрожает отъездом тут Бабаев,а Билл игрока отправил за игровой практикой в Альметьевск,или Альметьевск это уже по мнению Бабаева не Россия?)))
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-3
+4
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
я с серебряной медалью закончил. поручение президента выполнил, получается. что там с остальными поручениями?
+4
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+4
Вот уже и поручение президента приплёл. Но вообще-то сам Бабай всех пугает отправкой Евсеева за границу, а не Ак Барс или злой Билл.
+4
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Ответ Гекдениз Кардениз
с Вальта
с Валета)
+3
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+3
Государство будет указывать клубам, каких игроков надо принудительно выпускать играть, даже если клуб в этом не заинтересован?

Бил заслуженный тренер, а Ак Барс топ-клуб. Они сами должны решать, кого им брать, кого продавать, как играть и кем играть.
+3
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А потом будем читать нытье от Бабаева и Евсеева про то какой тренер в НХЛ, АХЛ, который не дает ему играть.
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Какое поручение? Опять вводят крепостное право? Не выигрываешь конкуренцию - езжай
Про Жафчрова согласен, Бил его просто гнобит
Но Дамир же получает нехилую зарплату
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а есть поручение или постановление правительства о составе первой пятерки на субботник матчи? или о предельных нагрузках на плечевой пояс граждан подписавших профессиональные договоры (контракты) с предприятиями (организациями) сферы спорт?
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Сам выдумал поручение?
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Ответ александр красноярский
Акбарс это не профессиональный клуб а деревенский .
Из красноярска то виднее... ну или зависть...
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Ответ ivan555navi
Не фантазируй, ничего государство клубам указывать не собиралось и не собирается.
Так он это и сказал.. Читай внимательнее...
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Не шуми, Бабаев !!
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Тот случай, когда страдают все, кроме пенсионера... Которому деньги платят, а все остальное по барабану
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знатно Бабаев молодому на уши присел видимо
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Хочет-едет. Вообще никого трогать не должно. Хоть дедушку, хоть бабушку.
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а я могу купить козу)
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Ответ Bartez1986
каждый год есть поручение президента остановить рост цен на бензин. и?
А еще можно было бы что-то сделать с ценами на продукты. Например рост ЖКХ, продуктов и бензина в сумме за 2023 год легко перекрывает рост "доходов" и "зарплат" подавляющего количества людей в России. То есть расходы выросли в 2023 сильнее, чем выросли доходы = уровень покупательской способности упал, а значит упал и уровень жизни(а он итак небеса не не пробивал, а скорее стучался в дверь, открывающую дно).

Но наши власти не очень заинтересованы в росте уровня жизни простого населения, коих 90% от населения страны, если не 95%. Да, кучка "илит" тусит в Москва-Сити, катается на майбахах и не вылазит из ресторанов и клубов, но основной народ работает 5-6 дней в неделю на износ и ничерта толком не имеет... Ну заплатить за ЖКХ, продукты и ждать новой зп. Кто побогаче, может позволить себе как-то выстрадать машину(зачастую в кредит) и еще и платить за бензин.
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смешной дядька этот Бабаев
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Ответ ivan555navi
Есть самое главное поручение президента, которое он постоянно озвучивает и даже на последней пресс-конференции снова повторил - упорно трудиться и тогда всего достигнешь. Вот, посмотри на Шумми Бабаева - на него тут, в комментариях накинулись, но, как он упорно старается добиться своей цели - выдернуть своих клиентов из Ак Барса. И Бабаев на бензин тоже не жалуется.
очередной популизм. развел в стране бардак и коррупцию, а мы должны упорно трудиться, чтобы на наши налоги он со своими дружками жировал
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Ответ rtr_return
В текущей ситуации, отправить Билла на пенсию будет самым верным решением для всех. Кончился старик
А ведь мистер Хартли вроде все оформил как положено... Но опять оттуда вытащили создав искусственную панику. Было приятно видеть отдыхающего и улыбающегося Билялетдинова
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Настоящий Бабай !)
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Бабаев лицемер!
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Ответ Сергей Галынский
Какое поручение? Опять вводят крепостное право? Не выигрываешь конкуренцию - езжай Про Жафчрова согласен, Бил его просто гнобит Но Дамир же получает нехилую зарплату
Так не выигрывает конкуренцию или гнобят?
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