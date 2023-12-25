Бабаев про иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева: «Штаб «Ак Барса» во главе с Билялетдиновым предвзято к ним относится. Это последняя попытка восстановить справедливость»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Спорт-Экспресс Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев высказался об иске о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева.

Ранее стало известно, что представитель Дамира Жафярова и Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

– Мне не оставили другого выбора, поэтому пришлось пойти на крайнюю меру. Жафярову и Евсееву просто не дают играть. Это последняя попытка восстановить справедливость.

Со своей стороны долгое время пытался договориться, используя всевозможные способы, чтобы ребята смогли заниматься любимым делом. Другие клубы были готовы заплатить за них солидную компенсацию.

Но тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает.

– Менеджмент казанского клуба тоже был против?

– Нет, там выполняют то, что обещали. У меня нет претензий к генеральному менеджеру Марату Валиуллину. Но все упирается в одного человека, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.

Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

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18 комментариев
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Ну вот, теперь, что такое Шуми, знает не только Омск.
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Kill Bill))
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Ответ Angryslon
Понятно, что кисы упёрлись и из принципа не отдают Жафярова. С Евсеева спустили в ВХЛ в отместку на запрет обмена Жафярова в Магнитку.
Его были согласны отдать в Магнитку за Кошелева. Переход заблокировала сторона игрока. Шуми хочет бесплатно чтобы получить хорошие агентские.
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Было приятно конечно наблюдать за Евсеевым в первой паре защитников АБ-а при Знарке. И неприятно сейчас глядя на особые привелегии бесполезных старичков дедули Билли и юдины в ПП. Пассажиры Билла стабильно в основе, игровичок Жафа без доверия в отрицалове
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"Предвзято" вообще ниочём, бабай уже берега попутал. Так можно про любого игрока любой лиги от кхл до мхл сказать, когда кому-то что-то не нравиться.
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Клиентов Бабая стоит брать в команду только если без них уж совсем никак не обойтись. Жаль только, что порой его клиентами становятся воспитанники клуба.
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Бил из прошлой жизни, татарин, будет гнобить игроков. если кто то , что то сказал не так. надо забрать ребят от него, иначе карьеру может загубить. кто то и дрон с Новогодним подарком может прислать.
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Ответ VolchoK
Ну вот, теперь, что такое Шуми, знает не только Омск.
А ведь Толчи и Гриц блистали у мистера Хартли. Никто и не шумел особо. При новой метле больше хоккей смотрели. Особенно серию Ава-АБ с лучших зрительских мест
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Ответ srs
А ведь Толчи и Гриц блистали у мистера Хартли. Никто и не шумел особо. При новой метле больше хоккей смотрели. Особенно серию Ава-АБ с лучших зрительских мест
Далеко ли теперь уйдет Ава на одном звене, ну ну. Найт с Ткачем и Шарипом ведь и без Кравеца могли и могут играть
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Ответ Dr Gonzo
Его были согласны отдать в Магнитку за Кошелева. Переход заблокировала сторона игрока. Шуми хочет бесплатно чтобы получить хорошие агентские.
А с правом самого игрока выбирать, в какую команду переходить, в Акбарсе уже не считаются?
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Ответ владимир локотко
Бил из прошлой жизни, татарин, будет гнобить игроков. если кто то , что то сказал не так. надо забрать ребят от него, иначе карьеру может загубить. кто то и дрон с Новогодним подарком может прислать.
Не собираются ведь защитника Дронова отдавать в АБ
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