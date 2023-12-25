Бабаев про иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева: «Штаб «Ак Барса» во главе с Билялетдиновым предвзято к ним относится. Это последняя попытка восстановить справедливость»

Шуми Бабаев высказался об иске о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева.

Ранее стало известно, что представитель и подал иск в на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

– Мне не оставили другого выбора, поэтому пришлось пойти на крайнюю меру. Жафярову и Евсееву просто не дают играть. Это последняя попытка восстановить справедливость.

Со своей стороны долгое время пытался договориться, используя всевозможные способы, чтобы ребята смогли заниматься любимым делом. Другие клубы были готовы заплатить за них солидную компенсацию.

Но тренерский штаб «Ак Барса» во главе с относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает.

– Менеджмент казанского клуба тоже был против?

– Нет, там выполняют то, что обещали. У меня нет претензий к генеральному менеджеру Марату Валиуллину. Но все упирается в одного человека, – сказал агент хоккеистов .

Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.