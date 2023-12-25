Бабаев о том, что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»: «Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку»

Теги Ак Барс Эдмонтон Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Спорт-Экспресс Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев высказался о будущем Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.

Ранее стало известно, что представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

– Что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»?

– Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку. Хотя мне категорически не хочется, чтобы он покидал КХЛ по такой причине.

Он готов развиваться здесь и был бы востребован любым другим клубом. Но ему могут не оставить выбора.

Что касается Жафярова, то он при так раскладе останется в «Ак Барсе» до конца сезона. Только скажите мне. Разве такой воспитанный парень и большой профессионал, как Дамир, о котором никто слова плохого не скажет, заслуживает подобного отношения к себе? – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.

Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ. Защитник был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2022 под 190-м общим номером.

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5 комментариев
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Где то я слышал такую историю
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Ответ Домингес Казань
новая старая песня от цыгана,только вот не понятно как Евсеев в одностороннем порядке сам расторгнет действующий контракт,молодой игрок поймал звезду,наошибался в играх,ушел в запас,более того послал тренера по защитникам Бойкова на три буквы,справедливо был отправлен за игровой практикой и за наведением в порядок своих мыслей в клуб ВХЛ ,благо регламент это позволяет делать,у него двухсторонний контракт,ну попытается сбежать он в ахл,но как бы по ту сторону океана игроков с действующими контрактами в кхл тоже не ждут
Как как.Выплатит компенсацию и расторгнет.
Не надо из этого делать незнай чего, агент конечно пытается кранчить ради игроков, и это его работа,но ничего смертельного тут нет.Обычный спор, игрок и агент хотят больше доверия и времени, тренер делает что ему хочется. Расторгнет уедет, как уедет так и приедет, права все равно у Ак барса.
В целом пусть все спорят в правовом поле, ничего страшного в этом нет.
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С чего бы КХЛ создавать прецедент ради Бабаева.
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