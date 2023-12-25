Бабаев о том, что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»: «Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку»

Шуми Бабаев высказался о будущем Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.

Ранее стало известно, что представитель форварда и защитника подал иск в на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

– Что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»?

– Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку. Хотя мне категорически не хочется, чтобы он покидал КХЛ по такой причине.

Он готов развиваться здесь и был бы востребован любым другим клубом. Но ему могут не оставить выбора.

Что касается Жафярова, то он при так раскладе останется в «Ак Барсе» до конца сезона. Только скажите мне. Разве такой воспитанный парень и большой профессионал, как Дамир, о котором никто слова плохого не скажет, заслуживает подобного отношения к себе? – сказал агент хоккеистов .

Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ. Защитник был выбран « » на драфте НХЛ-2022 под 190-м общим номером.