Бабаев о том, что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»: «Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку»
Шуми Бабаев высказался о будущем Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.
Ранее стало известно, что представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».
– Что будет, если КХЛ встанет на сторону «Ак Барса»?
– Евсееву придется расторгнуть контракт по собственному желанию и уехать в Северную Америку. Хотя мне категорически не хочется, чтобы он покидал КХЛ по такой причине.
Он готов развиваться здесь и был бы востребован любым другим клубом. Но ему могут не оставить выбора.
Что касается Жафярова, то он при так раскладе останется в «Ак Барсе» до конца сезона. Только скажите мне. Разве такой воспитанный парень и большой профессионал, как Дамир, о котором никто слова плохого не скажет, заслуживает подобного отношения к себе? – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.
Жафяров не играет с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ. Защитник был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2022 под 190-м общим номером.
Не надо из этого делать незнай чего, агент конечно пытается кранчить ради игроков, и это его работа,но ничего смертельного тут нет.Обычный спор, игрок и агент хотят больше доверия и времени, тренер делает что ему хочется. Расторгнет уедет, как уедет так и приедет, права все равно у Ак барса.
В целом пусть все спорят в правовом поле, ничего страшного в этом нет.