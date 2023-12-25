Артюхин о Жафярове: «Для чего парню жизнь портить? Раз не входит в систему тренера, отпустите его. Он теряет форму. Это потеря для КХЛ, для популяризации хоккея»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Евгений Артюхин КХЛ ВХЛ Дамир Жафяров Никита Евсеев Хоккей

Евгений Артюхин высказался о ситуации Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

Жафяров не играет за «Ак Барс» с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

«Жалко, что такая ситуация случилась с Дамиром, он хороший игрок и классный парень. К сожалению, он сейчас заложник ситуации, и никак на это повлиять не может.

Все бывает – игрок не подошел, клуб ошибся, но сделайте красиво и отпустите парня в другую команду, не ставьте ему палки в колеса. Что мешает расстаться на хорошей ноте, чтобы все остались довольны?

Дамир ничего плохого «Ак Барсу» не сделал. Сколько ему времени давали играть, он выходил и выкладывался. В последние сезоны он хорошо зарекомендовал себя в КХЛ как игрок, личность и порядочный, скромный парень. Все о нем положительного мнения.

Никиту Евсеева тоже жалко. Он молодой парень, а сейчас вынужден играть в ВХЛ, хотя, уверен, его бы забрали топовые клубы КХЛ. Но «Ак Барс» не дает ему возможности уйти.

Надо, чтобы КХЛ вмешалась в эту ситуацию, пересмотрела бы какие-то законы. Ребята становятся заложниками, не имеют права выбора. Это прецедент, который нужно разобрать на публике. Чтобы потом хоккеисты, если не складываются взаимоотношения с клубом, могли бы перейти в другую команду без закулисных игр.

В этой ситуации надо разобраться так, чтобы все были довольны, а самое главное – игрок доволен. Столько не играя, он проседает в своей карьере, теряет форму. Это потеря для лиги, и для популяризации хоккея. Годы идут, хоккеист не молодеет.

Ради чего держать Дамира? Все бывает – не сошлись, но для чего парню жизнь портить? Я не понимаю. Раз игрок не входит в систему главного тренера, отпустите его», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.

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3 комментария
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ахаха угадайте с трех раз кто является агентом этого бравого парня Артюхина?))))Бабаев уже и игроков своих подключил шумиху то поднять надо,а то ведь иск совсем бредовый
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Ответ Казань АК БАРС
Не переживай Женя, Жафяров уже в основе тренируется, а Евсей для профилактики в ВХЛ. ВСЕ БУДЕТ ТИП ТОП.
До дедлайна для вида подержат в основе, а потом снова на лавку.
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