Артюхин о Жафярове: «Для чего парню жизнь портить? Раз не входит в систему тренера, отпустите его. Он теряет форму. Это потеря для КХЛ, для популяризации хоккея»
Евгений Артюхин высказался о ситуации Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе».
Ранее стало известно, что представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».
Жафяров не играет за «Ак Барс» с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.
«Жалко, что такая ситуация случилась с Дамиром, он хороший игрок и классный парень. К сожалению, он сейчас заложник ситуации, и никак на это повлиять не может.
Все бывает – игрок не подошел, клуб ошибся, но сделайте красиво и отпустите парня в другую команду, не ставьте ему палки в колеса. Что мешает расстаться на хорошей ноте, чтобы все остались довольны?
Дамир ничего плохого «Ак Барсу» не сделал. Сколько ему времени давали играть, он выходил и выкладывался. В последние сезоны он хорошо зарекомендовал себя в КХЛ как игрок, личность и порядочный, скромный парень. Все о нем положительного мнения.
Никиту Евсеева тоже жалко. Он молодой парень, а сейчас вынужден играть в ВХЛ, хотя, уверен, его бы забрали топовые клубы КХЛ. Но «Ак Барс» не дает ему возможности уйти.
Надо, чтобы КХЛ вмешалась в эту ситуацию, пересмотрела бы какие-то законы. Ребята становятся заложниками, не имеют права выбора. Это прецедент, который нужно разобрать на публике. Чтобы потом хоккеисты, если не складываются взаимоотношения с клубом, могли бы перейти в другую команду без закулисных игр.
В этой ситуации надо разобраться так, чтобы все были довольны, а самое главное – игрок доволен. Столько не играя, он проседает в своей карьере, теряет форму. Это потеря для лиги, и для популяризации хоккея. Годы идут, хоккеист не молодеет.
Ради чего держать Дамира? Все бывает – не сошлись, но для чего парню жизнь портить? Я не понимаю. Раз игрок не входит в систему главного тренера, отпустите его», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.