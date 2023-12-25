Артюхин о Жафярове: «Для чего парню жизнь портить? Раз не входит в систему тренера, отпустите его. Он теряет форму. Это потеря для КХЛ, для популяризации хоккея»

Евгений Артюхин высказался о ситуации Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что представитель форварда и защитника подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с клубом по причине «дискриминации».

Жафяров не играет за «Ак Барс» с 28 ноября, Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

«Жалко, что такая ситуация случилась с Дамиром, он хороший игрок и классный парень. К сожалению, он сейчас заложник ситуации, и никак на это повлиять не может.

Все бывает – игрок не подошел, клуб ошибся, но сделайте красиво и отпустите парня в другую команду, не ставьте ему палки в колеса. Что мешает расстаться на хорошей ноте, чтобы все остались довольны?

Дамир ничего плохого « » не сделал. Сколько ему времени давали играть, он выходил и выкладывался. В последние сезоны он хорошо зарекомендовал себя в КХЛ как игрок, личность и порядочный, скромный парень. Все о нем положительного мнения.

Никиту Евсеева тоже жалко. Он молодой парень, а сейчас вынужден играть в , хотя, уверен, его бы забрали топовые клубы КХЛ. Но «Ак Барс» не дает ему возможности уйти.

Надо, чтобы КХЛ вмешалась в эту ситуацию, пересмотрела бы какие-то законы. Ребята становятся заложниками, не имеют права выбора. Это прецедент, который нужно разобрать на публике. Чтобы потом хоккеисты, если не складываются взаимоотношения с клубом, могли бы перейти в другую команду без закулисных игр.

В этой ситуации надо разобраться так, чтобы все были довольны, а самое главное – игрок доволен. Столько не играя, он проседает в своей карьере, теряет форму. Это потеря для лиги, и для популяризации хоккея. Годы идут, хоккеист не молодеет.

Ради чего держать Дамира? Все бывает – не сошлись, но для чего парню жизнь портить? Я не понимаю. Раз игрок не входит в систему главного тренера, отпустите его», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.