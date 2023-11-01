Гусев – 11-й игрок с 200+ голами в КХЛ с учетом плей-офф

Теги рейтинги Данис Зарипов Михаил Варнаков Сергей Широков Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус Джефф Плэтт КХЛ Сергей Плотников Вадим Шипачев Роман Старченко Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев – 11-й игрок с 200+ голами в КХЛ с учетом плей-офф.

31-летний нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:2). На его счету стало 30 (8+22) очков в 21 игре сезона. 

Заброшенная шайба стала для Гусева 200-й в лиге с учетом плей-офф. 

Гусев – 11-й игрок в истории КХЛ с таким достижением.

В топ-10 входят Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292), Вадим Шипачев («Ак Барс», 284 продолжает карьеру), Александр Радулов («Ак Барс», 236, продолжает карьеру), Михаил Варнаков (218), Сергей Широков («Автомобилист», 214, продолжает карьеру), Роман Старченко («Барыс», 210, продолжает карьеру), Сергей Плотников (ЦСКА, 208, продолжает карьеру), Джефф Плэтт (202). 

1 комментарий

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Nuteruoli
Никита для КХЛ топ игрок, тут спорить не о чем
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