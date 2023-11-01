Никита Гусев – 11-й игрок с 200+ голами в КХЛ с учетом плей-офф.

31-летний нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:2). На его счету стало 30 (8+22) очков в 21 игре сезона.

Заброшенная шайба стала для 200-й в лиге с учетом плей-офф.

Гусев – 11-й игрок в истории КХЛ с таким достижением.

В топ-10 входят (419), Найджел Доус (293), (292), («Ак Барс», 284 продолжает карьеру), («Ак Барс», 236, продолжает карьеру), Михаил Варнаков (218), Сергей Широков («Автомобилист», 214, продолжает карьеру), Роман Старченко («Барыс», 210, продолжает карьеру), Сергей Плотников (ЦСКА, 208, продолжает карьеру), Джефф Плэтт (202).