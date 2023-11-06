Широков не забивает 20 матчей подряд. У форварда «Автомобилиста» 1 гол в 26 играх сезона КХЛ

Теги Автомобилист Сергей Широков КХЛ Хоккей

Безголевая серия Сергея Широкова продлилась до 20 матчей.

«Автомобилист» проиграл «Сибири» (2:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

37-летний нападающий екатеринбуржцев Сергей Широков не отметился результативными действиями и не нанес бросков по воротам за 13:27 игрового времени.

В нынешнем сезоне форвард забил один гол в 26 играх регулярного чемпионата. Всего на счету игрока 10 (1+9) баллов за результативность.

Единственный на данный момент гол в этом сезоне нападающий забил 14 сентября в игре против «Нефтехимика».

В прошлом сезоне Широков забил 18 голов в регулярном чемпионате

12 комментариев

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Алексей 101
серёжа молодец)
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heivani
А кто там нынче забивает? - Мастера,коих считает. Заварухин выходы один на один с вратарём не хотят/или не могут/ реализовывать.Что особенно бросается в глаза при исполнении буллитов.Что-то не ладно в гараже,и не видно никаких телодвижений, чтобы сдвинуть с место застопорившийся механизм.
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Пинающий Достоинства
Лучше бы дома сидел
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Владимир Пастухов
Широков зато отлично забивает в рекламе тиньова
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fregat96
Ответ heivani
А кто там нынче забивает? - Мастера,коих считает. Заварухин выходы один на один с вратарём не хотят/или не могут/ реализовывать.Что особенно бросается в глаза при исполнении буллитов.Что-то не ладно в гараже,и не видно никаких телодвижений, чтобы сдвинуть с место застопорившийся механизм.
Забивает Обида, Бывалый сегодня встрепенулся. Но если Обида забивает, а Широков и Толя нет, то ситуация мрачная. А про такого парня как Ли, просто начинаем забывать. Посмотрим как сыграют вторые братья Натужные-Урал. Как правило сливают дуплетом(ничья с Рубином дома= слив).
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heivani
Ответ fregat96
Забивает Обида, Бывалый сегодня встрепенулся. Но если Обида забивает, а Широков и Толя нет, то ситуация мрачная. А про такого парня как Ли, просто начинаем забывать. Посмотрим как сыграют вторые братья Натужные-Урал. Как правило сливают дуплетом(ничья с Рубином дома= слив).
,,Урал" то хоть поинтереснее пока играет.Належда есть,что один может,победный заковыряют.)
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heivani
Ответ fregat96
Забивает Обида, Бывалый сегодня встрепенулся. Но если Обида забивает, а Широков и Толя нет, то ситуация мрачная. А про такого парня как Ли, просто начинаем забывать. Посмотрим как сыграют вторые братья Натужные-Урал. Как правило сливают дуплетом(ничья с Рубином дома= слив).
Пожалуй,ты более чем прав..Заковыряли,только нашим.
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fregat96
Ответ heivani
Пожалуй,ты более чем прав..Заковыряли,только нашим.
Да опять от стыков отбиваться. Нет игры в обострение, нет последнего паса. Два больших дырявых расстройства Свердловского спорта Авто и Урал.
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heivani
Ответ fregat96
Да опять от стыков отбиваться. Нет игры в обострение, нет последнего паса. Два больших дырявых расстройства Свердловского спорта Авто и Урал.
И не говори; может завтра баскетбольный ,,Уралмаш" в Минске несколько скрасит горечь сегодняшних поражений.)
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fregat96
Ответ heivani
И не говори; может завтра баскетбольный ,,Уралмаш" в Минске несколько скрасит горечь сегодняшних поражений.)
Парни просто и так выше головы прыгнули, даже уже красавцы,не выиграв в Минске))
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sd4fmwrvz8
Широковы фору дать разве что капитан Панин может , мало того тот еще и удаляется больше всех
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heivani
Ответ fregat96
Парни просто и так выше головы прыгнули, даже уже красавцы,не выиграв в Минске))
Да,не провали начало последней десятиминутки,когда армейцы забросили все,а наши ничего,может и равная концовка получилось бы.
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