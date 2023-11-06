Широков не забивает 20 матчей подряд. У форварда «Автомобилиста» 1 гол в 26 играх сезона КХЛ

Безголевая серия Сергея Широкова продлилась до 20 матчей.

« » проиграл «Сибири» (2:3 Б) в игре Фонбет чемпионата .

37-летний нападающий екатеринбуржцев не отметился результативными действиями и не нанес бросков по воротам за 13:27 игрового времени.

В нынешнем сезоне форвард забил один гол в 26 играх регулярного чемпионата. Всего на счету игрока 10 (1+9) баллов за результативность.

Единственный на данный момент гол в этом сезоне нападающий забил 14 сентября в игре против «Нефтехимика».

В прошлом сезоне Широков забил 18 голов в регулярном чемпионате