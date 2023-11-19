Широков о том, что прервал 21-матчевую безголевую серию: «В последних играх были моменты, просто шайба не шла в ворота. Надеюсь, дальше будет полегче»

Сергей Широков подвел итоги матча против «Трактора» (2:4).

37-летний нападающий прервал свою 21-матчевую безголевую серию.

– После матча остался осадок, потому что проиграли. Повели, потом пропустили, дальше еще один гол в меньшинстве. Не забиваем свои моменты, а соперник нас наказывает.

А так хорошая игра, хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Будем готовиться дальше. После Дальнего Востока немного недовосстановились, но это не оправдание – все находятся в равных условиях.

– Вы забили впервые с середины сентября. Камень с плеч свалился?

– В первую очередь надо думать о качестве игры, которую ты показываешь. В последних матчах у меня были моменты, просто шайба не шла в ворота. Надо на этом не зацикливаться, а двигаться дальше. Надеюсь, дальше будет полегче и попроще.

Здорово, что забил. Но было бы лучше, если бы я не забил, а мы выиграли. У нас командный вид спорта, и каждый должен вносить лепту в результат. Главная оценка нашей работы – результат по итогам сезона.

– Чего вам не хватает, чтобы показывать такую же результативность, как в прошлом сезоне?

– Не хватает забить и отдать передачу. Надеюсь, дальше все поправится. Главное – чтобы команда выигрывала. Впереди самое важное – борьба за место в восьмерке, дальше – плей-офф, ради чего мы и играем.

Говорить про личные результаты – это не для меня. Будем помогать команде по возможности.

– В чем причины того, что « » мало забивает в этом сезоне, хуже реализовывает большинство?

– Хромает результативность в большинстве. Мы все прекрасно это понимаем. Работаем над этим. Против «Адмирала» и « » забили в большинстве. Будем работать, оттачивать свои действия. Самое интересное впереди, и будем стараться подойти в полной форме к окончанию сезона и к плей-офф, – сказал нападающий «Автомобилиста» .