Широков об «Автомобилисте»: «Здорово, что вся команда забивает. С другой стороны — нет лидеров и бомбардиров»

Сергей Широков отметил отсутствие бомбардиров в составе «Автомобилиста».

Нападающий екатеринбуржцев высказался после матча с « » (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Первые периоды мы должны играть иначе. В принципе, начало сезона для всей команды скомканное: если посмотреть на статистику, то большая группа игроков, которые забили по одной-три шайбы. Наверное, это здорово, что вся команда забивает и ребята приносят пользу, с другой стороны — нет лидеров и бомбардиров.

Первый гол — моя вина, такие пасы нельзя отдавать. Ничего страшного в этом нет, я понимаю, что это моя вина, но не ошибается тот, кто ничего не делает. После этого, считаю, неплохо играл», – сказал .