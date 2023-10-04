Широков об «Автомобилисте»: «Здорово, что вся команда забивает. С другой стороны — нет лидеров и бомбардиров»
Сергей Широков отметил отсутствие бомбардиров в составе «Автомобилиста».
Нападающий екатеринбуржцев высказался после матча с «Амуром» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Первые периоды мы должны играть иначе. В принципе, начало сезона для всей команды скомканное: если посмотреть на статистику, то большая группа игроков, которые забили по одной-три шайбы. Наверное, это здорово, что вся команда забивает и ребята приносят пользу, с другой стороны — нет лидеров и бомбардиров.
Первый гол — моя вина, такие пасы нельзя отдавать. Ничего страшного в этом нет, я понимаю, что это моя вина, но не ошибается тот, кто ничего не делает. После этого, считаю, неплохо играл», – сказал Широков.
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