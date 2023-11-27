Гусев вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Доуса

Теги рейтинги Данис Зарипов Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ.

Нападающий московского «Динамо» набрал 2 (0+2) очка в матче с минским «Динамо» (4:1).

Теперь на его счету 552 (204+348) балла в 590 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Никита Гусев вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Найджела Доуса (550 очков).

Четвертое место занимает Александр Радулов (683), третье – Данис Зарипов (685), второе – Вадим Шипачев (902). Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (928).

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Вот что пиво животворящее делает. Надеюсь , Никита завтра не ударит лицом в грязь .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
srs
Зарипов: "А что, до Кахаэль хоккея не было?!"
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Вадик будет первым и, вероятно, навсегда)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Никаноров
Никита Гусев оправдал ожидания и это радует удачи и успехов ему на благо команды!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
У него контракт на год надо переподписывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знатный стахановец
Индеец нам в подмётки не годится! У Вадика свои рубежи в достижениях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatokatya
🤍💙
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камиль Мухаметшин
Гусев хорош, я думаю тоже скоро до Мозякина доедет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beerfanidi
Хорошее достижение, но до Сергея и Вадика практически столько же ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftw2002@yandex.ru
Звезда Вегаса будет первым в кхл! И это надолго)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прутков
Не скоро еще Радулова догонит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий