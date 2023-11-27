Гусев вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Доуса

Никита Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ.

Нападающий московского « » набрал 2 (0+2) очка в матче с минским «Динамо» (4:1).

Теперь на его счету 552 (204+348) балла в 590 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Найджела Доуса (550 очков).

Четвертое место занимает (683), третье – (685), второе – (902). Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (928).