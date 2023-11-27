Гусев вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Доуса
Никита Гусев вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ.
Нападающий московского «Динамо» набрал 2 (0+2) очка в матче с минским «Динамо» (4:1).
Теперь на его счету 552 (204+348) балла в 590 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.
Никита Гусев вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Найджела Доуса (550 очков).
Четвертое место занимает Александр Радулов (683), третье – Данис Зарипов (685), второе – Вадим Шипачев (902). Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (928).
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