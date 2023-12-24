Купер о матче с «Вашингтоном»: «Тампа» победила хорошие команды в последнее время. С ними было трудно справиться»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Вегас Джон Купер Хоккей

Джон Купер доволен последними матчами «Тампа-Бэй».

«Тампа» победила «Вашингтон» в регулярном чемпионате (2:1 Б). Ранее были обыграны «Сент-Луис» (6:1) и «Вегас» (5:4).

«Нам пришлось достать все из себя в этих играх. С «Вегасом» мы забили поздний гол (на 58-й минуте – Sports.ru).

«Вашингтон» в этом сезоне мы еще не видели, и они действительно хороши как команда. Так что в рамках этой небольшой серии мы победили хорошие команды.

С «Вашингтоном» трудно справиться. Обе команды сегодня играли довольно плотно. 1:1 – и матч движется к буллитам. Мы бывали на стороне проигравших, хорошо, что в этот раз мы выиграли», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

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