Кузнецов остался без очков в 6 матчах подряд. У него 1 блок за 13:53 с «Тампой» – минимальное время в сезоне

Евгений Кузнецов остался без очков в 6 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (1:2 Б).

При этом россиянин реализовал свой буллит в послематчевой серии. В его активе 11 (5+6) очков в 27 играх при полезности «минус 6».

Сегодня Кузнецов (13:53 – минимальное время в сезоне, 0:51 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве, «0») отметился в протоколе только 1 блоком.