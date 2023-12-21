Ротенберг о 40-летии фан-сектора СКА: «Уважаю каждого, кто приходит и отдает всего себя ради победы. Вы полноправная часть нашей большой команды!»

Роман Ротенберг высказался о 40-летии фан-сектора СКА.

«Сегодня 40-летний юбилей отмечает фан-сектор СКА! Мы очень любим и ценим наших фанатов. Именно они следуют за нами везде, где бы мы ни играли. Даже на дальневосточном выезде видим и слышим наших самых преданных болельщиков.

Такая мощная поддержка помогает сражаться до конца в любых обстоятельствах. Могу сказать уверенно – именно фанаты помогали нам переломить ход множества матчей, в которых СКА добыл волевые победы. Часто успех рождается не только на льду, но и на трибунах!

Уважаю каждого, кто приходит на фан-сектор и отдает всего себя ради победы. Ребята, вы полноправная часть нашей большой команды! Спасибо вам за все!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.