Ротенберг о 40-летии фан-сектора СКА: «Уважаю каждого, кто приходит и отдает всего себя ради победы. Вы полноправная часть нашей большой команды!»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о 40-летии фан-сектора СКА.

«Сегодня 40-летний юбилей отмечает фан-сектор СКА! Мы очень любим и ценим наших фанатов. Именно они следуют за нами везде, где бы мы ни играли. Даже на дальневосточном выезде видим и слышим наших самых преданных болельщиков.

Такая мощная поддержка помогает сражаться до конца в любых обстоятельствах. Могу сказать уверенно – именно фанаты помогали нам переломить ход множества матчей, в которых СКА добыл волевые победы. Часто успех рождается не только на льду, но и на трибунах!

Уважаю каждого, кто приходит на фан-сектор и отдает всего себя ради победы. Ребята, вы полноправная часть нашей большой команды! Спасибо вам за все!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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2 комментария
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Уважал бы если ,то ушел
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А почему не сказал, что они часть системы?
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