Игорь Бахмутов: «ЦСКА под тяжелой психологической нагрузкой после двух чемпионств, а состав все тот же. Заставить себя пойти в третий поход очень сложно»

Игорь Бахмутов поделился мыслями об игре ЦСКА в сезоне-2023/24.

Сегодня, 21 декабря, команда сыграет против СКА.

«Проблема ЦСКА в том, что они под тяжелой психологической нагрузкой после двух чемпионств, а состав все тот же. Заставить себя пойти в третий поход очень сложно.

Думаю, они ждут, когда эта нагрузка спадет. А она спадет только через муторные, невзрачные игры, но с победами. Я бы, например, не хотел под ЦСКА в Кубке Гагарина попадать. Они с таким напрягом будут играть до плей-офф, а там все обнулится. Там уже будут выигрывать характеры.

Сегодня для СКА определяющая игра. Команда на ходу, хорошо бежит, просто звенящая команда. Им недалеко до первого места на Западе. При такой игре, при таком настрое им все по силам. Московским армейцам будет тяжело в Петербурге», – сказал бывший генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов.