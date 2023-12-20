Плющев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Есть хорошая фраза: «Уходить нужно вовремя». Одно дело повесить коньки на гвоздь на пике, другое – мучиться и выслушивать претензии»

Владимир Плющев высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартака».

– Илья Ковальчук вернулся в «Спартак». Это пойдет красно-белым на благо?

– Не знаю, какую цель ставят перед собой менеджеры москвичей. Давайте объективно: речь об атлете хотя и классном, но возрастном. Плюс он не выходил на лед два года. Может, все делается для привлечения внимания.

Другой вопрос: нужно ли это самому Илье? Он понимает, что болельщики хотят видеть его в идеальной форме, как в «Атланте» 2000-х, где он творил чудеса. Всех обходил, бросал по девяткам. От него и в «Спартаке» будут ждать подобных перформансов.

Да, Ковальчук поможет в раздевалке. А на площадке? Есть хорошая фраза: «Уходить нужно вовремя». Одно дело повесить коньки на гвоздь, находясь на пике, и другое – мучиться и выслушивать претензии.

Его будут ценить только за ту игру, которую он показывал в лучшие годы в НХЛ. Фанаты безжалостны: сегодня они тебя боготворят, а завтра клеймят, – сказал экс-тренер сборной России.