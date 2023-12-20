Якушев о Ковальчуке: «Великий игрок. Его игра за «Спартак» поможет не только команде, но и популяризации хоккея в стране»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Якушев Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Якушев высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Спартак» объявил о подписании Ковальчука 6 декабря. Контракт с 40-летним форвардом рассчитан до конца сезона. 

«С большой радостью воспринял эту новость, потому что Илья Ковальчук – это великий игрок. Он принесет огромную пользу не только на льду, но и в раздевалке.

Илья – коммуникабельный человек, а хоккеисты его уважают. Думаю, что его игра за «Спартак» поможет не только команде, но и популяризации хоккея в стране», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий
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Неужели после такого перерыва сможет играть (хотя бы) на уровне КХЛ?

Если сможет, то будет ли это говорить о его гениальности или о низком уровне лиги?
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